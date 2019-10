Le groupe Mémé les Watts sort son premier album et tombe la chemise pour collecter des fonds sur internet

Le groupe Mémé les Watts lance une campagne de financement participatif sur Internet, pour collecter des fonds et financer son premier album studio.

Département Mayenne, France

Le groupe Mémé les Watts est un groupe mayennais et tourangeau de musiques rétro-actuelles, c'est-à-dire que le groupe reprend des musiques anciennes et moins anciennes, et les remet au goût du jour, les remanie à sa façon.

Des chansons des années 30 aux années 60, Berthe Silva, Bourvil, Yves Montand, Luis Mariano, Mouloudji ou Robert Lamoureux sur des rythmes rock, pop, reggae, hip hop, cumbia, oriental, mais aussi des chansons récentes, Stromae en valse et Philippe Katerine en Paso doble.

Les musiciens se produisent déjà régulièrement, en Mayenne et ailleurs en France, mais ils sortent leur premier album le 14 novembre prochain. Pour les aider à le financer, ils lancent une campagne de financement participatif sur Ulule.

Le groupe a besoin de 6 000 euros pour produire son album

Dans une vidéo publiée ce mardi, le groupe donne de sa personne pour mener à bien son projet. Les quatre musiciens apparaissent en peignoirs, et reçoivent le soutien de personnalités.

"Je les trouve vraiment épatants ces petits gars de Mémé Les Watts, parce qu'ils ont un concept, ils prennent des vieilles chansons, et ils y mettent les watts. Et ça c'est béton. Leur album c'est puissant, et bien sur que j'ai envie de les soutenir parce que je suis persuadé que ça va être super", déclare Paul McCartney en personne.

Dans la vidéo également, Barack Obama qui se déhanche, ou encore Serge Gainsbourg.

Le groupe souhaite collecter 6.000 euros. Pour les aider, c'est donc ici : https://fr.ulule.com/album-1-meme-les-watts/