VIDEO - Le groupe Minou a choisi Châteauroux pour le tournage de son dernier clip

Le groupe Minou est venu tourner son 3e clip, "Montréal", à Châteauroux, dans la salle de concerts, le 9 cube. Le jeune duo a des attaches en Berry.

Tourner le clip d'une chanson intitulée "Montréal" à Châteauroux, il fallait y penser ! L'idée est en fait venue naturellement, explique Pierre, l'un des deux Minou : "On n'essaie pas de faire croire qu'on est à Montréal, donc tout va bien ! En fait la chanson a été inspirée par un voyage qu'on n'a pas fait. On devait y aller, on n'y a pas été". Le film tourné le jeudi de l'Ascension, dans la salle de concerts du 9 cube, montre en fait une sorte de mauvais rêve qui entraîne les deux musiciens dans des scènes étranges :

Des attaches à Issoudun

Montréal est le troisième clip du jeune groupe, qui a sorti son premier album en novembre dernier. Il a été réalisé sans grands moyens : les figurants ont été recrutés parmi les fans sur internet et l'équipe technique est restreinte : une réalisatrice, deux techniciens et un ingénieur lumière qui fait aussi office de régisseur. Si Sabine et Pierre (alias Minou) ont choisi Châteauroux, c'est parce qu'ils connaissent bien le Berry : au début de leur carrière, ils ont accompagné les Issoldunois de Blankass sur scène. Ils ont également souvent travaillé avec l'équipe du 9 cube.

L'importance d'un clip

Le fait de réaliser un clip n'est pas anodin pour un groupe aujourd'hui. "C'est très important de proposer du contenu vidéo, estime Pierre. Ca permet d'avoir une deuxième lecture de la chanson, pour nous c'est le prolongement de la composition". Les clips permettent aussi aux artistes de faire largement partager leur musique sur internet, via les réseaux sociaux. Pierre confirme : "Il faut être un peu couteau-suisse maintenant pour exister. Ca veut dire savoir faire de la vidéo et de la photo. Depuis le début, Minou est très attentif à son image". Le clip de Montréal sera mis en ligne le 10 juin. Avant cela, Minou sera en concert au café Equinoxe à Châteauroux le 3 juin prochain.