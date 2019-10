Le Rochelais CGR ouvre une salle de cinéma à Los Angeles

La Rochelle, France

Stupéfiante cette histoire de salle ICE du groupe CGR. A quelques semaines de Noël, cela ressemble presque à un joli conte de fin d'année. Une innovation française en passe de conquérir ... le monde. Cette salle ICE, pour "immersive cinéma expérience" a vu le jour la première fois en décembre 2016 à Toulouse Blagnac.

L'idée, c'est d'avoir dans cette salle, d'une capacité de 180 à 200 places maximum, un son très enveloppant, une image qui "s'invite" même sur les côtés à droite et à gauche de la salle, mais aussi de donner un confort sans pareil au spectateur, avec un fauteuil digne du canapé de la maison, un peu plus de places aux jambes et cerise sur le gâteau, la possibilité de réserver sa place en ligne pour être sûr de ne pas se retrouver au premier rang.

Depuis la première salle à Toulouse Blagnac, d'autres salles ICE ont vu le jour en moins de trois ans. A La Rochelle bien sûr, fief du groupe CGR qui a son siège social à Périgny, mais aussi dans plus d'une trentaine de villes. Une 34ème salle va ouvrir à Mantes-la-Jolie lundi prochain, une 35ème à Villenave d'Ornon près de Bordeaux d'ici la fin novembre, et la 36ème est peut-être la plus importante, ce sera le 28 novembre à Los Angeles.

"Il y aura un avant et un après Los Angeles" - Le directeur général du groupe CGR -

Près de 190 places au Staples Center, le méga complexe où jouent les basketteurs des Lakers, un site à deux pas d'Hollywood. Il est bien là l'intérêt d'ouvrir une salle aux Etats-Unis, au cœur même d'une ville synonyme de cinéma. Pour Jocelyn Bouyssy le directeur général du groupe CGR , "Il y aura un avant et un après Los Angeles". L'ouverture de cette salle est décisive pour l'avenir du concept, sur le territoire américain mais aussi partout dans le monde. "il y aura le 28 novembre des professionnels du cinéma, des journalistes, des influenceurs ... tout va se décider là"

Le 20 décembre une salle ICE ouvrira à Riyad en Arabie Saoudite

La salle ICE d'un coût de 500 000 euros à 1 million d'euros, elle peut-être rentabilisée en 4 à 10 ans tout dépend du lieu d'implantation, mais ce n'est pas là l'essentiel pour Jocelyn Bouyssy. Le directeur général du groupe CGR croit fermement que l'avenir du cinéma passe par ces nouveaux formats, ces nouvelles propositions faites au spectateur. L'intérêt est grand pour cette salle ICE. D'autres salles signées sont en passe d'ouvrir. Le 20 décembre une salle ICE ouvrira à Riyad en Arabie Saoudite, la première d'une série de quatre, Dubaï et Abou Dabi auront également la leur dans les prochains mois. Un concept qui intéresse fortement aussi la Russie, l'Inde et même le Mexique.

Le directeur général du groupe CGR sera à Los Angeles lundi

Le rêve américain est en marche pour Jocelyn Bouyssy. Le directeur général du groupe CGR sera à Los Angeles dès le lundi 4 novembre pour quatre jours pour finaliser les détails de l'ouverture de la salle près d'Hollywood. Et comme on rêve en grand à Périgny, on va s'attaquer à une montagne. Après avoir convaincu la Paramount de sortir "Mission Impossible" de Tom Cruise en "version" ICE, le groupe CGR est en négociation étroite avec Disney pour "La Reine des neiges 2" à venir en décembre ou "Avatar 2" de James Cameron l'année prochaine.

"Il faut convaincre, ces géants là que notre salle immersive ICE va bonifier leurs productions sans dénaturer le film" dit Jocelyn Bouyssy. L'enjeu est de taille, si la citadelle Disney tombe, les autres pourraient bien suivre rapidement.