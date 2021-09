Le groupe Rouquine, avec le Mayennais Sébastien Rousselet, se qualifie pour la suite de l'émission The Artist

Vous étiez peut-être devant votre écran de télévision ce samedi soir pour regarder de The Artist sur France 2, la nouvelle émission avec Nagui aux manettes. 22 chanteurs se sont affrontés dont le groupe Rouquine, dont fait partie le Mayennais Sébastien Rousselet, originaire de Bierné-les-Villages. Le duo s'est qualifié pour la suite de l'aventure, en recevant deux étoiles du public et du jury.

Une reprise de Céline Dion

Sur les 22 candidats qui se sont présentés ce samedi soir, seuls 19 d'entre eux ont été retenus pour continuer l'émission The Artist sur France 2. Le groupe Rouquine fait partie des 19 sélectionnés : le duo formé par le Mayennais Sébastien Rousselet et son acolyte Nino Vella ont convaincu le jury et le public grâce à leur interprétation de "J'irai où tu iras de Céline Dion".

Après chaque prestation, chaque candidat recevait une étoile ou un carré rouge de la part d'un jury, composé notamment de la chanteuse Clara Lucciani. Le public était également invité à voter via le réseau social Instagram ou par SMS. Le candidat ou le groupe pouvait alors recevoir une deuxième étoile si le pourcentage de satisfaction du public dépassait les 50%. C'est le cas du groupe Rouquine qui a séduit 61% des votants ce samedi 11 septembre. Le duo va donc pouvoir continuer l'émission samedi 19 septembre. The Artist va durer six semaines, on croise donc les doigts pour notre candidat mayennais.