Le groupe Rouquine du Mayennais Sébastien Rousselet remporte l'émission The Artist sur France 2

Le duo faisait partie des six finalistes pour la dernière émission de The Artist, présentée par Nagui sur France 2. Rouquine, avec le chanteur originaire de Bierné-les-Villages Sébastien Rousselet et son comparse Nino Vella, est arrivé en tête.

Rouquine sera en concert avec France Bleu Mayenne à Espace Mayenne le 28 octobre prochain, en première partie de Tryo.