Le groupe Scorpions à l'American Tours Festival en juillet

Tours, France

Le festival American Tours, qui aura lieu du 5 au 7 juillet 2019 accueille le groupe mythique Scorpions. Le groupe d'hard rock allemand aux 100 millions d'albums vendus dans le monde foulera la scène tourangelle du Parc des expositions.

Le festival veut amener l'Amérique jusqu'à la France pour un week-end de musique et de belles mécaniques. L'occasion de danser aux sons de plus de 35 concerts de rock 'n' roll et de country, mais aussi d'admirer des expositions de voitures et motos américaines. Ouverture de la billetterie vendredi 14 décembre.