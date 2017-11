Le groupe Scorpions en concert à Limoges en mars

Ils sont retour. Les interprètes de "Still loving you" reprennent la route pour une série de concerts en 2017. Ils seront de passage au zénith de Limoges le 26 mars.

A l'image des Rolling Stones, le groupe Scorpions continue de parcourir les routes pour interpréter ses plus grands tubes. Après un retour en France en 2015 pour fêter leurs 50 ans de carrière, les rockeurs, interprètes des tubes "Still loving you", "Send me an angel", "Holiday" ou encore "Dynamite" reviennent en France en 2017. Ils seront de passage en Limousin le 26 mars pour un concert au Zénith de Limoges. Les places pour ce concert seront en vente à partir du jeudi 9 novembre à 10h sur le site box.fr. Le 24 novembre, les fans pourront découvrir un nouvel album reprenant leurs plus belles ballades et baptisé "Born To Touch Your Feeling".