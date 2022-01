Le groupe Scorpions lancera sa prochaine tournée mondiale à Nice!

Le groupe de rock allemand Scorpions repart en tournée. Pour célébrer la sortie de leur nouvel album studio "Rock believer" qui sort le 25 février, les rockers d'Hanovre lancent une tournée mondiale. Depuis presque 50 ans le plus populaire des groupes allemands nous fait danser et chanter en chœur. Tout le monde a en tête leurs hits "Still Loving You" et "Wind of Change".

Après 3 ans d'absence forcée à cause du covid c'est le grand retour de Scorpions en France. Ils entament leur tournée en France avant de parcourir le Monde. Le groupe fera étape au Palais Nikaïa le mardi 28 juin. Début du show à 20h.