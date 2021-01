Le Guide Michelin 2021 ne fait pas que des heureux dans l'Yonne

C'est un coup dur de plus pour la réputation gastronomique de l'Yonne. On parle souvent des étoiles, lorsque le guide Michelin sort, plus rarement des « Assiettes ». Cette distinction récompense les établissements peut-être moins huppés mais dont la cuisine, les produits et le service sont de très bonne qualité

Dans le guide 2021 sorti Lundi dernier, dans cette catégorie, l'Yonne a perdu presque la moitié de ses établissements. 12 tables ont obtenu l'Assiette Michelin contre 21 l'an dernier, comme Le Bourgogne à Auxerre. Son chef Eric Galet ne comprend pas. « D'habitude en septembre, on reçoit un questionnaire », explique-t-il, « mais l’an dernier, rien. On nous supprime notre Assiette et je ne comprends pas trop pourquoi. On a une équipe qui travaille bien, des passionnés, on a un restaurant qui fonctionne et qui se modernise ». Le chef ne sait pas si ce retrait aura un impact sur la clientèle, « peut-être sur celle de l’été » avance-t-il.

L’Yonne en division 2 pour le guide ?

Gauthier Pajona, le chroniqueur gastronomique de France bleu Auxerre, ne s'explique pas non plus cette hécatombe. « Effectivement, ça peut arriver qu’un établissement ne soit plus au niveau, mais là je ne peux pas penser que 10 établissement d’un coup aient démérité ».

Difficile de trouver une logique à cette débâcle pour cet amoureux de la cuisine et du terroir :

« Nous faisons peut-être parti d’un département qui serait en division 2 » argumente-t-il « et on se dit que personne ne fait attention à l’Yonne. En tout cas c’est très insultant pour ces gens qui se donnent du mal au quotidien et très triste vu le contexte actuel ».

De son côté le guide Michelin, explique simplement que ses suppressions relèvent de la responsabilité des inspecteurs qui font leur travail en leur âme et conscience.