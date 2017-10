Le guitariste Thibault Cauvin invité de la matinale de France Bleu Gironde ce vendredi

C'est un prodige de la guitare classique. Le Bordelais Thibault Cauvin donne un concert ce vendredi soir à Lormont en faveur des sinistrés des Antilles. Il est avant cela l'invité spécial de la matinale de France Bleu Gironde entre 8h et 8h30.

Thibault Cauvin n'a que 33 ans (il est né le 16 juillet 1984 à Bordeaux) et déjà une carrière impressionnante derrière lui. Il a débuté la guitare classique grâce à son père, également musicien, dès l'âge de cinq ans. Elève au conservatoire de Bordeaux, il est ensuite passé par celui de Paris. A 20 ans, il avait déjà remporté 13 prix internationaux, un record à cet âge là. Depuis, il enchaîne les enregistrements de disques, les tournées et les concerts partout dans le monde. Il s'est produit plus d'un millier de fois et a fréquenté les plus grandes salles comme le Carnegie Hall, La Cité interdite, l'Opéra House, Gasteig, Wigmore Hall ou le Théâtre des Champs-Elysées. Le 28 janvier il a même donné un concert à la Tour Eiffel pour le lancement de son "Magic Tour". Thibault Cauvin garde un ancrage fort en Gironde. Passionné de surf, il est régulièrement à Lacanau. A Bordeaux, outre sa famille, il travaille avec le luthier Jean-Luc Joie qui fabrique ses guitares.

Jean-Luc Joie et la guitare "amplifiée" de Thibault Cauvin.

Au profit des sinistrés de Pointe-à-Pitre

Ce vendredi soir , Thibault Cauvin est de retour à Bordeaux ou plus précisément au pôle culturel du Bois Fleuri à Lormont (20h30, tarifs : 10 et 7 euros). il va donner un récital en soutien aux populations de Guadeloupe durement frappées par le récent ouragan Maria. Les recettes du concert seront intégralement reversées au Centre communal de Pointe à Pitre. Lormont a signé en 2012 "un pacte d'amitié" qui porte sur une collaboration dans tous les domaines associatifs.