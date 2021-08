Le Hall de la Machine veut devenir incontournable pour les touristes de passage à Toulouse

Qu'ils soient de la région toulousaine ou venus de l'étranger, en passage dans le Sud-Ouest, les touristes viennent voir le Minotaure, dans la Halle de la Machine, à Montaudran. Pour le directeur, la compagnie mériterait encore plus de communication pour les attirer encore plus.

Avec cette météo maussade, il faut chercher d'autres activités pour occuper cet été. Et pourquoi pas la Halle à la Machine, à Montaudran ? Les touristes, venus de la région ou même de l'étranger comme des Belges, rencontrés sur place.

François Delarozière, le "grand inventeur du Minotaure" et directeur de la Compagnie de la Machine, fait le bilan de la saison, le 31 juillet. © Radio France - Marion Bothorel

Mais avec le pass sanitaire, il n'y a pas la foule des grands jours. Le "grand improvisateur" du Minotaure et directeur de la compagnie de la Machine, François Delarozière, fait le bilan de cette saison, trois ans après son arrivée à Toulouse. Sa compagnie compte 30 employés permanents et 30 à 50 intermittents du spectacle entre Nantes et Tournefeuille.

François Delarozière, est-ce qu'avec cette météo très maussade, vous faites jusqu'à présent une bonne saison ?

François Delarozière : On est très heureux d'accueillir le public mais c'est très largement en dessous de ce qu'on a pu faire en 2019. Quand le pass a été annoncé, c'est monté très haut puis c'est redescendu en masse, environ -60% par rapport au public de l'an passé. Depuis, ça remonte petit à petit et on espère que ça va aller encore mieux en août, que les gens vont prendre l'habitude du pass et sortir de nouveau. Mais ce ne sera pas au niveau d'équilibre de l'exploitation. Avec le pass, on est presque dans une situation pire que l'année dernière.

Votre arrivée à Toulouse avec ce grand spectacle de rue en 2018 a marqué les esprits de beaucoup de Toulousains. Vous voudriez sortir de la crise avec un évènement de ce type ?

François Delarozière : 900 000 personnes ont vu ce spectacle. Mais on s'est rendu compte qu'il faudrait en refaire un grand tous les deux ans environ pour ancrer une narration dans les esprits, que l'émotion et la mémoire restent en place. C'est un projet que je martèle auprès de la Métropole et du Maire, ainsi qu'après de l'élu à la culture : il faut absolument en refaire un.

Si on est venus s'installer à Toulouse et si on a crée le Minotaure ici, c'est pour qu'il sorte à la rencontre des Toulousains.

Même si ces deux dernières années ont été compliquées, je ne sens pas une volonté de donner la possibilité à un tel spectacle. Nous, on a qu'une envie : en refaire un plus grand et plus puissant encore. Et on est prêts : on a par exemple déployé un dragon à Calais pour le 14 juillet, c'était extraordinaire.

On sait que vous avez déjà demandé une meilleure signalisation de la Halle de la Machine dans les rues de Toulouse, notamment. Où en êtes vous ?

François Delarozière : On manque toujours de signalétique. Il n'y a pas d'indication sur la rocade "Halle de la Machine "ou "Piste des géants", par exemple. C'est ce genre de détails qui fait que les touristes savent que quelque chose se passe. Depuis Toulouse, on ne sait pas comment venir alors que normalement on devait relier le centre-ville à la Halle en vélo par le canal. Il y a un grand déficit de signalétique. On est vraiment à fond mais faut être réalistes : du coup, on affiche un peu sauvagement des petites pancartes pour montrer le chemin de la Halle parce qu'on se sent assez seuls.