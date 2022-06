Le Hard Rock Café : un lieu festif sur la Promenade des Anglais

Depuis presque 10 ans, le Hard Rock Café de Nice est un lieu incontournable de la Côte d'Azur, dominant la Promenade des Anglais. Il nous propose de la cuisine américaine, des cocktails mais aussi des concerts. Mais le Hard Rock Café, c'est aussi une grande collection de pièces légendaires, dans l'univers pop-rock :

C'est un peu plus méconnu mais on a une partie musée où on a des pièces qui ont appartenu aux artistes internationaux qui sont exposées sur nos murs. [...] On a une ceinture en cuir de Freddie Mercury, un chapeau de Michael Jackson et une casquette d'Elton John.