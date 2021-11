Le hareng jusqu'au bout des doigts à la foire de Lieurey

Frais, mariné ou grillé, le hareng sort à tous les sauces à Lieurey, à une quinzaine de kilomètres de Pont-Audemer. Sur les étals, c'est la vedette du jour aux côtés des coquilles Saint-Jacques, des crevettes, des kippers ou des saumons d’Écosse. Après une édition 2020 annulée, les visiteurs sont au rendez-vous pour cette foire qui existe depuis le début du XVe siècle,"on est content de voir les gens. On est là pour vendre du hareng. C'est la saison, même s'il y en a pas beaucoup en ce moment" dit Guillaume Braqbien, le patron de la poissonnerie Chez Bulot.

Du hareng du Tréport (Seine-Maritime) et de Boulogne-sur-Mer (Pas-de- Calais) vendu 10 euros les cinq kilos. Le poissonnier espère en écouler deux tonnes dans la journée. Stéphane s'approche de l'étal, "ça a augmenté par rapport il y a deux ans" constate-t-elle, "c'était à deux euros le kilo et là, c'est à 3,90" avant de se laisser tenter et de glisser dans son chariot à roulettes un kilo dans un sac en plastique pour faire une terrine de harengs marinés. Elle accepte même de livrer sa recette : "On commence à faire bouillir du vinaigre, du thym, du laurier,une fois que c'est "bouillu", je verse dans la terrine. Et après moi, je remets un petit peu un quart d'heure au four. Et après, c'est fait".

Le hareng sous toutes ses formes, ici mariné © Radio France - Laurent Philippot

Ludovic s'est laissé séduire par une barquette de harengs marinés à 5,50 euros : "J'aime bien le hareng mariné avec son huile, avec toutes les aromates qui vont avec. Le fumé, ce n'est pas trop mon truc. On va partager en famille, on va goûter à plusieurs" raconte le Francilien.

La star à Lieurey, c'est le hareng grillé, "très bon, très bon, comme tous les ans" avance Christian en se léchant les doigts. "C'était vraiment agréable" abonde sa femme Anne-Marie, "pourtant j'aime pas les œufs mais tout est parti".

On mange tout, la laitance comme les œufs - Christian, amateur de harengs grillés

Dans leur barquette, Christian et Anne-Marie n'ont laissé que les arêtes © Radio France - Laurent Philippot

Et pour Christian, il n'y a qu'une seule façon de manger le hareng, avec les doigts "comme sur les chantiers", "ça ne se mange pas à table avec une fourchette, c'est les bobos qui mangent comme ça" rigole-t-il.

Plusieurs restaurants ont mis le hareng à l'honneur de leur carte à Lieurey © Radio France - Laurent Philippot

REPORTAGE - Le hareng jusqu'au bout des doigts à la foire de Lieurey Copier

Pas de record battu pour le concours du plus gros mangeur

Dans l'après-midi, quatorze participants (trois femmes et onze hommes) se sont attablés pour le concours du plus gros mangeur de hareng. Objectif, en manger le plus possible en une heure, les assiettes sont pesées avant dégustation et les déchets ensuite. Cette année, le vainqueur Sébastien Botte a englouti 1,235 kilo. Le record n'a pas été battu. Il est toujours détenu par Christian de Aranjo. En 2019, il avait mangé 1,745 kilo de harengs et était reparti avec son poids en poisson.