Le Haut-Limousin en Marche veut donner le goût de lire aux enfants et aux familles

Magnac-Laval, France

Comment faire aimer la lecture aux enfants ? La Communauté de communes du Haut-Limousin en marche va offrir un livre aux enfants de 1 à 3 ans pour commencer à susciter chez eux, et dans leur famille, le goût de la lecture. Elle a signé, vendredi dernier à Magnac-Laval, un partenariat en ce sens avec l'Etat en ce sens, dans le cadre de l'opération "Premières Pages" qui prévoit plusieurs initiatives cette année.

Celle-ci concerne donc la "toute petite enfance". "Dès le plus jeune âge, ils sont curieux" explique Sophie Loustaud, l'une des responsables du projet baptisé un livre pour bébé. "Le livre permet d'acquérir plein de choses, du langage, du plaisir en famille, et bien sûr créer une habitude pour plus tard", détaille-t-elle.

Plus tôt le livre existe dans la vie d'un enfant, plus il va l'intégrer et le sentir important - Lara, jeune maman

Car dans ce monde devenu virtuel, il est important de revenir aux fondamentaux de la connaissance et de l'apprentissage. Lara, maman d'un petit garçon d'un an et demi, est convaincue de son intérêt de l'opération: "les livres disparaissent de nos vies, et mettre un livre entre les mains d'un enfant, c'est lui faire prendre conscience de son existence et du fait que ce livre, pas virtuel mais concret, est une porte vers l'imaginaire. _Plus tôt ça existe dans la vie d'un enfant, plus il va l'intégrer et le sentir important,_" explique cette maman, venue à Magnac-Laval pour le lancement de l'opération.

L'opération se décline aussi en spectacles pour enfants, ici avec la conteuse Hélène Palardy, à Magnac-Laval © Radio France - Alain Ginestet

L'opération se décline aussi à travers des spectacles musicaux et des lectures de contes pour enfants (photo), auxquelles les classes maternelles et les crèches du secteur seront étroitement associées. Car le livre est aussi la porte d'entrée vers d'autres pratiques artistiques.

Mais-delà des enfants, il s'agit aussi de ré-intéresser le grand public, et notamment les familles, à la lecture, comme l'explique Corine Hourcade-Hatte, la Présidente de la Communauté de communes du Haut-Limousin en marche : "Il s'agit de faire connaître nos points de lectures, donner l'envie de lire. C'est très important aussi pour la formation des citoyens, la lecture est l'un des fondamentaux de la construction du citoyen."