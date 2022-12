Le Havre accueillera la Tall Ships Race, la course des plus grands voiliers au monde, en 2025

Du 4 au 7 juillet 2025, les plus grands voiliers du monde sont attendus dans le bassin Paul Vatine et le bassin de l’Eure, au cœur du quartier portuaire historique du Havre. Après le succès des Grandes Voiles en 2017 et ses 400.000 spectateurs, la ville a été retenue pour accueillir le départ de la Tall Ships Race 2025. L'édition 2023 partira de Den Helder aux Pays-Bas.

Des centaines de marins venus de nombreux pays viendront rencontrer les Havrais. Les capitaines des navires ouvriront gratuitement leurs voiliers à la visite. Les spectateurs pourront également profiter d’un village animations. Les voiliers quitteront Le Havre lors d’une grande parade jusqu’au cap de la Hève le 7 juillet, pour rallier Dunkerque, puis Aberdeen en Ecosse, pour une arrivée à Kristiansand en Norvège.

En 2017, 400.000 personnes avaient fait le déplacement au Havre pour les Grandes Voiles. - Valery Vassilevksiy

Les Tall Ships races ont été créées au début des années 1950, en Angleterre. Il s’agissait alors de sauver et d’admirer les derniers vestiges des grands voiliers du XIXe et du XXe siècle et de réunir les jeunes de tous les pays du monde au sein d’une compétition sportive et festive et de développer ainsi l’amitié et la compréhension entre les différentes cultures.

Sail training international, l’association anglaise organisatrice, a ainsi été nommée pour le prix Nobel de la Paix, en 2007. Les courses ont lieu chaque année en Europe et une à deux fois par décennie les régates traversent l’Atlantique. Chaque étape se compose de plusieurs centaines de miles marins.