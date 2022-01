Le Havre : le Festival le goût des autres est "une grande fête pour les mots et la littérature"

Le festival Le goût des autres s'est ouvert ce jeudi et se tient jusqu'à dimanche au Havre (Seine-Maritime). Une occasion de fêter la littérature et les mots pour Serge Roué, le directeur de la programmation.

Le Festival le Gout des autres au Havre (Seine-Maritime) fête ses 10 ans cette année, l'occasion d'une "grande fête de littérature et des mots" pour Serge Roué, le directeur de la programmation du festival, invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin.

De nombreuses personnalités sont présentes cette année comme Guillaume Galienne, Christine Angot, Leila Slimani ou encore Nora Hamzawi. "Ce sont de formidables passeurs, ambassadeurs de la littérature car ce sont des amoureux des livres, des écrivains et de la littérature" et cela permet de faire le lien avec le public.

Démocratiser la littérature

Car l'un des objectif de ce festival est bien d'attirer le plus grand nombre et pas forcément ceux qui aiment déjà la littérature. "Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils aiment beaucoup la littérature" et le découvre à cette occasion sourit Serge Roué.

C'est aussi le moyen de rendre les écrivains accessibles aux plus jeunes. "Que les enfants voient que les écrivains ne sont pas que morts, que ce sont des personnes comme leurs parents ou leurs grands-parents, que c'est un métier, que c'est une passion" insiste le directeur de la programmation.

L'interview complète de Serge Roué est à réécouter ici.