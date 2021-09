Le Havre : les apprentis sorciers ont rendez-vous avec Harry Potter

Carton plein pour le premier jour d'ouverture de "L'échoppe des sorciers" ce mercredi au centre commercial René Coty du Havre. Les apprentis sorciers avaient bien noté ce rendez-vous avec Harry Potter.

Des fans inconditionnels

Des centaines d'articles, des baguettes, des tuniques. "J'ai mis une cravate, ma maison à moi c'est Serdaigle, j'ai mis aussi cette veste parce que je n'ai pas la tunique originale", sourit Agathe, 17 ans et fan de la saga Harry Potter.

La jeune adolescente de 17 ans connaît ses classiques, sorts, créatures. "Les lutins de Cornouailles, les hippogriffes, etc". Mais surtout elle a déjà ses futurs achats en main. "La baguette de Sirius Black, c'est un de mes personnages préférés", poursuit-elle.

Dans la saga Harry Potter, Sirius Black est le parrain du jeune Harry. Mais ce n'est pas le personnage préféré de June, 10 ans. Elle en a plusieurs. "Hermione, Severus Rogue et Luna. J'avais hâte qu'une boutique Harry Potter ouvre au Havre. J'aime l'histoire, la magie, les potions", ajoute-t-elle.

"On a eu les deux confinements pour penser ce concept"

"Il y a toutes sortes d'objets, des répliques rares comme celle de Voldemort à l'entrée qui dit bonjour aux clients. C'est la 25e réplique dans le monde sur 300", détaille Jimmy Rouault, l'un des gérants de la boutique.

L'idée de cette boutique lui est venue lors des confinements en 2020. "Il fallait bien que ça serve à quelque chose", sourit-il avant de poursuivre "Harry Potter c'est notre génération, on a lu les livres, vu les films, on s'est vite mis en relation avec nos fournisseurs", explique-t-il.

"Et vous savez dans la boutique et il y a même un coin où on peut prendre des photos comme si on allait prendre la voie 9 3/4. On a besoin de respirer je pense, de s'évader et même si on vient à la boutique 10, 15 minutes pour voir, prendre des photos c'est très bien", conclut Jimmy Rouault.