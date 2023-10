Le Havre : les Bains des Docks rouvrent ce vendredi, après neuf mois de travaux

Les Bains des Docks, le centre aquatique du Havre, rouvre ce vendredi 6 octobre à 14 heures. Verrière, plafonds, carreaux, neuf millions d'euros ont été investis pour réaliser des grands travaux dans le bâtiment. Travaux qui ont pris quelques semaines de retard, l'ouverture était initialement prévue en juin.

Les Bains des docks seront ouverts du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures, et de 9 heures à 19 heures le dimanche. Deux sessions matinales (de 7 heures à 9 heures) sont proposées les mardi et jeudi, ainsi qu'une nocturne le jeudi jusqu'à 22 heures. L'entrée pour la piscine est de 5 euros en plein tarif, 2 euros pour les moins de 12 ans, comptez 13,90 euros pour avoir accès aux bassins et à la balnéo . Retrouvez le détail ici.

La Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a investi 7,5 millions d'euros pour rénover le bâtiment et les dégâts liés aux malfaçons. Le nouveau gestionnaire, Prestalis a de son côté dépensé un million et demi d'euros pour revoir l'organisation des espaces, et améliorer la circulation des clients.

Des travaux de rénovation nécessaire

Cette longue période de travaux a été initiée en raison des besoins de rénovation de certains équipements de l'établissement. Ainsi, la toiture ainsi que le solarium ont par exemple bénéficié d'une réfection d'étanchéité, et l'espace balnéo d'une amélioration du traitement de l'air. Certaines verrières ont été remplacées, tout comme la bâche thermique du bassin extérieur. Enfin, des travaux de moindre ampleur liés à l'usure naturelle des matériaux ont également été réalisés : remplacement de certains carrelages, rénovation partielle des peintures, modernisations des casiers.

Par ailleurs de nouveaux espaces intérieurs ont été créés. Prestalis, gestionnaire de l’équipement pour le compte de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a profité de cette fermeture nécessaire pour investir dans une redynamisation de l’équipement. À commencer par le hall d'entrée, qui a été repris de manière à améliorer l'accueil du public ainsi que le "circuit du baigneur", orienté plus efficacement vers l'un ou l'autre des espaces proposés. La zone de balnéothérapie a également subi une véritable métamorphose, ainsi que l'espace pour les plus petits.

L'espace enfant a été revu. © Radio France - Le Havre Seine Métropole

Les Bains des Docks, complexe construit il y a 16 ans et imaginés par l'architecte Jean Nouvel, avaient déjà fermé en 2013 , pendant huit mois afin de réparer d'autres malfaçons notamment sur les mosaïques. Coût à l'époque : huit millions d'euros.