Le Havre : les Bains des docks ferment six mois pour d'importants travaux

Verrière, plafonds, carreaux, les Bains des Docks vont faire peau neuve. Le centre aquatique du Havre est fermé à partir de ce lundi 19 décembre jusqu'à juin pour des travaux importants. La Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole va tout d'abord investir 7,5 millions d'euros pour rénover le bâtiment et les dégâts liés aux malfaçons. Le nouveau gestionnaire, Prestalis va de son côté dépenser un million et demi d'euros pour revoir l'organisation des espaces, et améliorer la circulation des clients.

Les travaux, initialement prévus l’année dernière, ont dû être reportés. En cause, des difficultés techniques lors de l’attribution des marchés conjuguées à la problématique d’approvisionnement en matériaux.

Les mosaïques entièrement remplacées

Premier changement notable pour les habitués des lieux, les mosaïques vont être entièrement remplacées par des plaques de carrelage, identiques à celles déjà installées dans les bassins. Rappelons que les Bains des Docks, complexe construit il y a 15 ans et imaginé par l'architecte Jean Nouvel, avaient déjà fermé en 2013 , pendant 8 mois afin de réparer d'autres malfaçons notamment sur les mosaïques. Coût à l'époque : 8 millions €.

Projection du bassin extérieur et de la cascade après les travaux. - Philippe Bread - Ville du Havre

Les verrières vont également être remplacées, leur inclinaison, notamment, ne permettait pas l'écoulement de l'eau. L'isolation de la toiture va ainsi être refaite. Les plafonds tendus, victimes d'infiltrations vont également être remplacés.

La mobilité améliorée

Le nouveau gestionnaire du site, Prestalis, va profiter des travaux pour modifier les espaces intérieurs. L'objectif est d'améliorer la mobilité des usagers. Notamment des personnes à mobilité réduite en ajoutant un ascenseur, et en égalisant certains sols pour leur permettre l'accès. Ensuite, l'accès à la balnéo et à la salle de sport pourra se faire directement depuis les bassins, sans nécessiter de repasser par l'accueil comme aujourd'hui.

La circulation entre les bassins, la balnéo et la salle de sport va être facilité par un nouvel espace derrière l'actuel accueil du site. - Philippe Breard - Ville du Havre