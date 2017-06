"People" et feu d'artifice pour le baptême du Meraviglia au Havre

L'actrice italienne Sophia Loren va baptiser ce samedi au Havre (Seine-Maritime) le MSC Meraviglia, paquebot géant construit à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Une cérémonie animée par Gad Elmaleh, où se produiront Patrick Bruel et les Kids United.

C'est le huitième navire de la flotte MSC baptisé par l'actrice italienne Sophia Loren. Ce samedi au Havre (Seine-Maritime), on baptise le plus grand paquebot d'Europe, le MSC Meraviglia, fraîchement livré par le chantier naval de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). La cérémonie sera animée par l'humoriste Gad Elmaleh et marquée notamment par une prestation du chanteur Patrick Bruel et du groupe d'enfants Kids United. Le menu de jour a été élaboré par la chef étoilée Hélène Darroze. Une cérémonie réservée aux invités de MSC : parmi toutes ces animations, seul le feu d'artifice tiré dans la soirée de samedi sera visible pour les Havrais. Mais la ville du Havre n'a pas été choisie par hasard.

Un baptême au Havre pour des raisons stratégiques

Pour son activité "croisière", le groupe MSC a l'ambition de passer du quatrième au troisième rang mondial. Le groupe proposait jusque là uniquement des croisières au départ du sud de l'Europe. Avec les départs au Havre, il s'agit de toucher une clientèle parisienne et de l'ouest de la France. Une nouvelle illustration de la cote du Havre auprès des croisiéristes. 402.000 passagers sont attendus au terminal croisière havrais cette année 2017. Le Meraviglia quant à lui doit repartir dimanche après-midi pour une croisière inaugurale qui le mènera jusqu'à Marseille en passant par le Portugal et l'Espagne.

A lire aussi : VIDÉOS - Le plus grand paquebot d'Europe est arrivé au Havre pour son baptême