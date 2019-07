[VIDÉOS] Plongée dans les tableaux de Van Gogh au Havre

Le Havre, France

La chaise de La Chambre à coucher de Van Gogh qui recouvre tout un pan de mur. Les Tournesols qui se côtoient sur le sol. Au Carré des Docks du Havre, Imagine Van Gogh a pour but de plonger les visiteurs en immersion dans les tableaux, leurs détails. Les toiles projetées dans toute la salle

Se laisser guider par les toiles

"Ça permet d'être au cœur de la peinture, le sentiment d'être en immersion totale !", lance Laurent. Lui qui est habitué, comme beaucoup, à parcourir du regard les tableaux dans les musées doit cette fois les laisser le guider. La Nuit Etoilée se laisse découvrir par focus sur les différents éléments qui la composent. Pas d'animation des personnages ou des paysages, les toiles défilent le long des murs.

"Ce qui intéressant, c'est de découvrir une oeuvre au fur et à mesure, indique Laurent, _ça donne l'impression d'une scène vivante et un peu réelle_". "J'aime bien ce concept, ça permet de rentrer dans l'univers du peintre par le détail", ajoute Marie-Stéphane. Le grand format prend tout son intérêt pour les impressionnistes : "il y a des points du tableau en très grand, lance Véronique, on voit vraiment la patte du peintre !".

Mettre les couleurs en son

"Ma fille de cinq ans a dansé au gré de la musique au milieu des peintures projetées au sol", s'amuse Claire. La petite Luce a l'air effectivement ravie : "ça fait bizarre de marcher dans les peintures, on a l'impression d'être tout petit !".

Satie, Mozart, Bach... Différentes mélodies accompagnent les visiteurs. "Les musiques vont vraiment avec les œuvres", estime Marie-Stéphane. Véronique n'a plus que quelques minutes avant la fin de sa pause déjeuner, mais a du mal à se lever de la chaise sur laquelle elle est assise depuis 20 minutes : "c'est vraiment magique", conclut-elle.