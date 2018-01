En 10 ans, Le Havre a su s'imposer comme un lieu incontournable de tournage en Normandie. A 2H de Paris, avec de nombreux décors: industriel,mer,campagne,ville,la porte océane attire de plus en plus d'équipe de tournage, arrangées également par les facilités d'autorisation qu'offrent la municipalité

Le Havre, France

Le Havre est devenu en quelques années une véritable terre de cinéma. En 10 ans, c'est le lieu en Normandie où il y a eu le plus de tournage de films et séries télé. Récemment le tournage de Maman a tort, série adaptée du roman de Michel Bussi mais aussi Sparring avec Mathieu Kassovitz qui sort en salle le 31 janvier. Qu'est-ce qui attire autant les productions ?

Des facilités logistiques pour les productions

Carole Laumier est responsable du bureau d'accueil des tournage pour Normandie Images, c'est elle qui s'occupe de la logistique pour les équipes de tournage dans la région.

Les productions sont sensibles à l'accueil des havrais, des citoyens qui est incroyable"

La ville du Havre facilite beaucoup les autorisations de tournage"

Et le retour sur investissement est bien là pour la ville car très souvent " pour la majorité des tournages au Havre, on voit ensuite très bien la ville à l'écran" explique Carole Laumier.

A 2H de Paris, avec de nombreux décors possible : ville, mer, campagne, zone industrielle, Le Havre était une évidence pour le réalisateur Eurois Samuel Jouy qui a tourné une partie de son film Sparring, au Havre (l'autre partie à Deauville) et c'était un vrai choix :

C'est ce que je voulais, c'est chez moi. C'était écrit pour être là-bas"

L'acteur principal du film Mathieu Kassovitz est venu au Havre a plusieurs reprises. Pour Sparring, une histoire de père de famille, dans l'univers de la boxe, l'ambiance de la ville l'a également séduit :

Mathieu Kassovitz dans le film Sparring, en partie tourné au Havre - ©Europa Corp Distribution

Le Havre est une ville d'homme, de sueur. Une ville qui reprrésente une dureté et une pureté, ça va bien dans l'univers de la boxe"

Pour 2018, Le Havre va accueillir 2 téléfilms et peut-être plus, puisque ce lundi et demain mardi, se déroule à Paris le Salon des Tournages où les productions font leur marché !

Métier : repéreuse pour le cinéma au Havre

Une fois que la ville est sélectionnée par une équipe de tournage, les "repéreurs" entrent en action. Ce sont eux qui dénichent les décors pour les films. Gabrielle Schaff est justement "repéreuse" au Havre. Elle a travaillé sur la série Maman a tort et Sparring, elle répond à Amélie Bonté.

