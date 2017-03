LE + INFO - Aimez-vous les films policiers ?

C'est parti pour cinq jours de fusillades et de courses poursuites avec le Festival du Film Policier de Beaune. La 9 ème édition rend hommage au cinéaste coréen Park Chan-wook, réalisateur de Old Boy. Aimez-vous les films policiers ? C'est le + INFO de ce jeudi.

Le cinéma coréen aurait-il le vent en poupe? L'an passé, Le Grand Prix était revenu en 2016 au film du Sud-Coréen Jang Jin "Man on high heels". Cette année, le Festival rend hommage au réalisateur de Old Boy, Grand Prix du Festival de Cannes en 2004. Park Chan-wook donnera ce samedi une "leçon de cinéma", et une rétrospective de ses films sera projetée. Cette année, le jury présidé par le cinéaste Jean-Paul Rappeneau devra choisir son Grand Prix parmi 8 films en compétition.

Dans la catégorie "Sang neuf", le jury présidé par le comédien, réalisateur et scénariste Jacques Weber devra départager six films, dont "Que Dios nos perdone" de l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen et "Wùlu" du réalisateur franco-malien Daouda Coulibaly. En marge du festival officiel, le "off" proposera notamment un rassemblement de véhicules de police de collection, des Renault 4CV et Peugeot 203 des années 1950, Ford Mustang du FBI, Dodge et Chevrolet de la police américaine aux plus récents modèles.

Ce jeudi entre 7 heures et 9 heures, les invités de France Bleu Bourgogne sont Benoit Allemane (voix française de Morgan Freeman), Thierry Desroses (voix française de Samuel L.jackson), Bernard Lanneau (voix française de Kevin Costner) et Patrick Poivey (voix française de Bruce Willis). Ils viennent partager leurs expériences et nous présenter leur métier si particulier.

