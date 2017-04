LE + INFO - Faut-il sauver la Cinémathèque de Bourgogne?

La Cinémathèque de Bourgogne est-elle vouée à disparaître? Sommés de quitter les lieux qu'ils occupent à l'Université à Dijon, les bénévoles qui gèrent l'association s'en remettent au public. A partir de ce mercredi et jusqu'à samedi, ils organisent une semaine de soutien. C'est le + INFO.

Quel avenir pour la Cinémathèque de Bourgogne? Depuis plusieurs semaines, les responsables et bénévoles de l'association cherchent en vain un local pour stocker les 18 000 films et 70 000 documents que l'association conserve dans ses locaux de l'Université à Dijon. A l'heure qu'il est, seule certitude : tôt ou tard, il va falloir déménager. Le seul point de chute pour le moment se situe dans le Morvan. Mais les membres de l'association en sont pas très "chaud" à l'idée de quitter la capitale de Bourgogne pour la Nièvre. Sans compter sur la fin de la subvention versée par la Région et l'Université. Soi un manque à gagner de 20 000 euros.

Une braderie et une cagnotte pour renflouer les caisses

Pour renflouer les caisses, l'association qui gère la Cinémathèque depuis 1998 a décidé d'organiser une semaine de soutien. Elle propose jusqu'à dimanche une braderie. La Cinémathèque se sépare d'éléments en double. Elle compte aussi sur le public pour la soutenir. La Cinémathèque propose aux personnes désireuses de se débarrasser de DVD ou CD de les apporter à la Ferronnerie pour que celle-ci puisse les vendre. Une cagnotte sera également mise en ligne.

A 7 heures 50, Nicolas Petiot, secrétaire de la Cinémathèque de Bourgogne est l'invité de France Bleu Bourgogne