Le Jardin du Michel retrouve le succès avec 13 500 festivaliers réunis à Dommartin-lès-Toul

Le Jardin du Michel est reparti du bon pied ! Un an après une édition décevante sur le plan de la fréquentation avec 10 000 festivaliers pour 18 000 attendus, le festival de musiques actuelles situé à Toul et Dommartin-lès-Toul a bien rebondi pour sa 18e édition. Les organisateurs ont compté 13 500 festivaliers sur les trois jours, du vendredi au dimanche 4 juin 2023.

Une 18e édition non pas organisée au pied des remparts de Toul comme depuis 2017 mais dans des champs à cheval entre Toul et Dommartin-les-Toul. Ce dimanche, Cali, Skip the Use et Papa Roach ont assuré la clôture. L'édition 2023 a été menacée un temps pour des raisons financières . Elle a pu avoir lieu et même s'il est encore trop tôt pour parler de l'avenir et de la pérennité du festival, ce cru 2023 est un succès pour son président Pierre Maffeis : "on a pu profiter des sourires des festivaliers qui nous ont transmis qu'on avait entendu ce qu'ils voulaient. On est retourné au vert, on a réaxé notre programmation , on a eu la chance d'avoir un week-end très ensoleillé".

"On retrouve l'ambiance"

Des sourires que l'on retrouve sur le parking au moment de ranger les tentes et de rentrer chez soi. Florent a passé trois jours au JDM : "j'adorais Bulligny, le site historique et on retrouve l'ambiance, ça fait bien plaisir. Avec une programmation bien sympa avec un peu pour tout le monde".

Avec ce nouveau site, plus confortable, on pourrait avoir envie de voir plus grand pour le festival mais ce n'est pas d'actualité pour Pierre Maffeis : "vouloir grossir, ce n'est pas du tout la dynamique du festival, l'objectif est qu'on soit capable de faire une édition et de continuer à en faire pour défendre nos valeurs, le partage de bons moments autour de la musique".