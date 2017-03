Le jardin : star de la saison touristique 2017 en Val de Loire

Après Anne de Bretagne en 2014 et François 1er en 2015, le Val de Loire a lancé cette semaine la saison 2017 sur le thème des jardins, le lancement a eu lieu évidemment en Touraine dans les jardins de Villandry.

Aujourd'hui les jardins sont devenus un élément incontournable des visites de monuments et de sites en Val de Loire, Chambord et ses jardins reconstruits, Chaumont et le festival des jardins, ou encore Amboise et Chenonceaux, tous ses lieux communiquent désormais autant sur le monument lui-même que sur ses jardins.

Le jardin d'Orient au château d'Amboise - Léonard de Serres

c'est une vraie tendance aujourd'hui, peut-être parce qu'il est plus facile pour les visiteurs de découvrir un jardin que l'architecture d'un château : "le monument est toujours dans un contexte paysager" explique Christine Toulier est la présidente de l'association des Parcs, jardins et Paysages des Pays de la Loire, "et ce contexte paysager, il s'annonce bien avant que l'on ne voit l'édifice par des allées, des alignements d'arbres... par des promenades paysagères qui tout d'un coup vous font aboutir et découvrir le monument". Mais pour le visiteur dit-elle, lorsqu'il se trouve à l'intérieur du monument, il peut encore apprécier la composition du jardin ou du parc qu'il soit tracé à la française ou de manière plus informelle. "Par ailleurs" dit encore Christine Toulier, "les visiteurs ne sont pas forcément réceptifs au vocabulaire de l'architecture, lorsque vous visitez un château vous écoutez le guide et vous n'osez pas poser de questions". Dans un jardin, l'ambiance est tout autre :"tout le monde a sa petite expérience du jardin, a eu une petite plante, certains repartent même avec des plants pris directement dans le jardin qu'ils visitent", mais ce qui impressionne le plus les visiteurs dit elle enfin, c'est l'entretien même du jardin parce que là ils peuvent apprécier tout le savoir-faire et le travail qu'il a fallu pour maîtriser ce genre en le laissant totalement naturel !

Château de Valmer bacchante et tulipes - ©MG de Saint-Venant - Château de Valmer

Il y a quelques années parce qu'elle était passionnée de jardinage, Christine Cross a organisé avec des connaissances tout un réseau de maisons d'hôtes et de gîtes autour du thème du jardin. "Et les critères les plus sévères" dit-elle "portent évidemment sur le jardin". C'est aussi une façon d'accueillir dans des chambres de grand confort des touristes qui eux aussi ont une passion pour les jardins et les parcs. C'est vrai dit elle de la clientèle anglaise, belge ou allemande, mais c'est aussi de plus en plus vrai pour une clientèle française, parisienne, qui pendant un week-end se met au vert dans un jardin remarquable.

Le Château de l'Islette et son reflet dans l'Indre - Château de l'Islette

et vous pouvez donc découvrir tous les lieux ouvert à la visite sur le site internet valdeloire.org