Le Jasnières, ce vin sarthois qui se fait une place sur nos tables de Noël

Sarthe, France

Cette année pourquoi ne pas offrir un vin de Sarthe à vos convives. Le Jasnières, ce vin blanc produit en toute petite quantité sur seulement deux communes du département (Lhomme et Ruillé), se marie très bien avec les huîtres. Les cavistes sarthois constatent qu'il gagne de plus en plus sa place sur les tables de fête et sous le sapin.

La qualité s'est nettement améliorée depuis deux génération

"On vend énormément de Jasnières à la période des fêtes, constate Noël Chopin, caviste de la Maison Reigner au Mans, c'est sans doute lié à une amélioration de la qualité depuis deux générations, les producteurs produisent moins de vin mais de meilleure qualité, beaucoup récoltent à la main et en agriculture biologique".

La Maison Reigner propose trois Jasnières différents, en tout seulement une vingtaine de domaine disposent de l'appellation.