"Le jeu de l'amour et du hasard" à Dijon du 3 au 20 octobre 2017

LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD - de Marivaux, mise en scène Benoît Lambert [du 3 au 20/10/17 et du 9 au 13/01/18 - Salle Jacques Fornier] Entrez petit à petit, par le décor..., dans la nouvelle création du TDB. Suite... Photo E. Perricaudet #theatre #sallejacquesfornier #theatredijonbourgogne #dijon #marivaux #creation #Lambert

A post shared by Théâtre Dijon Bourgogne (@theatre_dijon_bourgogne) on Sep 29, 2017 at 1:43am PDT