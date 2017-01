Le Jeu des 1000 euros de passage en Berry à partir de lundi prochain

Le Jeu des 1000 euros commence son tour de France 2017 en Berry ! Le mythique jeu de France Inter, plus ancien jeu radiophonique de l'Hexagone passera 4 jours chez nous. Premier enregistrement, lundi prochain le 9 janvier dans l'Indre à Martizay,

Il est né en Berry ! Le premier enregistrement de l'émission mythique de France Inter avait eu lieu au Blanc le 19 avril 1958, présenté à l'époque par Henry Kubnik. Depuis le Jeu des 1000 euros (ancien jeu des 1000 francs) sillonne la France. Nicolas Stoufflet, son présentateur-vedette, et toute son équipe repasse par le Berry pour le début de cette année 2017.

Le plus ancien jeu radiophonique de l'Hexagone passera 4 jours chez nous. Le premier enregistrement, est prévu lundi prochain le 9 janvier dans l'Indre à Martizay, à 18h30 à la Salle des Fêtes (en adultes et jeunes). Ce sera ensuite le mardi 10 janvier 2017 à Veuil (Indre) à 18h30 (adultes) à la Maison du Temps Libre. Le Mercredi 11 janvier, on passe dans le Cher à Senneçay à 18h30 (adultes et jeunes) à la Salle des Fêtes. Et enfin le Jeudi 12 janvier à Quincy à 18h30 (adultes) au Foyer Rural.

Les inscriptions sont gratuites et les sélections se font sur place.