Le jeune chanteur mayennais, Timéo Béasse participe ce soir à l'émission The Voice Kids sur TF1

L'émission est déjà enregistrée mais le jeune chanteur ne peut rien nous dire... Le jeune Timéo participe à l'émission de télévision The Voice Kids, diffusée ce soir, sur TF1.

Un rêve qui se réalise pour ce fan de l'émission

Il nous a raconté ces impressions après sa prestation : "Au début, j'avais un peu de stress," avoue le jeune craonnais, "mais quand la musique a commencé, instinctivement, j'ai le stress qui a disparu." A 13 ans, Timéo est à l'aise sur scène et pour cause, il a déjà participé à un concours de chant. Malgré tout, participer à l'émission The Voice était un rêve. "Je suivais tout, de la saison 1 de The Voice adultes, jusqu'à la saison 7, et quand les coaches se sont retournés," raconte-t-il, "c'était vraiment ouf !"

Pour sa maman, Murielle, c'est bien sûr une fierté. Elle a assisté à l'enregistrement de l'émission et elle "ne réalise pas encore." "On va vraiment réaliser, en le voyant à la télévision," confie-t-elle. Plusieurs épisodes de l'émission ont été enregistrés mais elle non plus ne peut rien dévoiler mais elle l'assure _"_Timéo réserve des surprises dans les semaines à venir..." Pour découvrir lesquelles, il va donc falloir suivre le jeune chanteur à la télévision.