Le Rémois Armand Mathieu brille à nouveau sur la scène de Prodiges... mais ne gagne pas la finale

Il n'est finalement pas le Prodige de l'année 2020. Armand Mathieu, élève de 5e au Collège Notre-Dame de Reims, participait à la finale de l'émission Prodiges, diffusée sur France 2 ce mardi 8 septembre. Après une belle demi-finale la semaine dernière, le jeune pensionnaire de la Maîtrise de Reims a quand même conquis le jury avec sa version du Panis Angelicus de César Franck.

La nouvelle membre du jury de cette émission dédiée à la musique classique, la soprano Julie Fuchs, a été émue aux larmes par la prestation du jeune Rémois. La danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla félicitait, elle, la "voix d'ange" du choriste.

Dans la peau d'une star

"Prodiges, c'était une très belle expérience, raconte Armand à la fin de cette finale. Tout le monde aimerait la vivre, être sous les caméras, avoir des compliments d'un jury professionnel, on est dans la peau d'une star. Ça m'a plu !"

Pour Amandine Mathieu, la mère du collégien, les deux prestations d'Armand sur la scène de Prodiges resteront longtemps gravées dans sa mémoire : "Nous, on l'entend chanter depuis toujours. On ne réalise pas l'effet que produit sa voix sur les autres, c'est très émouvant. Avec cette finale, on réalise un peu plus qu'il a une jolie voix."