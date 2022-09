Le jeune torero Bearnais Dorian Canton sauve la seconde corrida de la Feria de l'Atlantique à Bayonne

Le matador Béarnais Dorian Canton coupe deux oreilles lors de l'ultime taureau de la "corrida de l'avenir" dans les arènes de Bayonne ce samedi 3 septembre au soir. C'était la seconde course de la Feria de l'Atlantique avec du bétail sérieux de Pedraza de Yeltes. Les cinq autres toreros ont déçu.

Il aura fallu attendre l'ultime taureau pour voir et entendre le public s'enflammer. Face à du bétail de la ganaderia de Pedraza de Yeltes rugueux, sérieux, lourd et dangereux, les cinq premiers toreros se sont cassé les dents. Échouant souvent à l'épée lors de la mise à mort. C'est finalement le jeune Béarnais, natif de Pau, Dorian Canton qui a sauvé la tardé. À 21 ans, l'enfant de la petite commune d'Asson, coupe deux oreilles méritées. Face à un public frustré (demi-arènes), le Béarnais s'est montré attentif et créatif tout au long de sa prestation. Impeccable à l'épée finale, après une belle prestation à la cape comme à la muleta.

Dorian Canton : "Fallait lancer la carrière, elle est peut être lancée aujourd'hui avec Bayonne" Copier

Incapables de gérer la force et la puissance du bétail, les autres toreros repartent bredouilles : Les Espagnols Morenito de Aranda, Ángel Téllez et Daniel Crespo, le colombien Sabastian Ritter et le portugais Joas Silva "Juanito".

Dorian Canton à la muleta © Radio France - Paul Nicolaï

Dorian Canton face à "Tontillo" 595 kilos © Radio France - Paul Nicolaï

Triomphe pour le jeune Béarnais © Radio France - Paul Nicolaï