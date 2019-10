Paris Games Week 2019 : Le joueur type de jeu vidéo n'est pas celui que vous croyez

À l'occasion de la Paris Games Week 2019, l'un des plus gros salons de jeux vidéo de France, on épluche les dernières études sur le jeu vidéo en France pour dresser le portrait du joueur français. Vous risquez d'être surpris.

Paris, France

Les clichés sur les jeux vidéo ont parfois la vie dure. Si lorsque vous pensez "gamer", vous imaginez un jeune adolescent enfermé dans sa chambre, les yeux bouffis devant son écran, vous n'y êtes pas : d'après les derniers chiffres du syndicats des éditeurs de logiciels de loisirs (S.E.L.L.), l'âge moyen d'un joueur en France est de 40 ans.

Plus exactement, 42 ans pour les hommes et de 39 ans pour les femmes. Il s'agit bien sûr d'une moyenne, et en proportion les jeunes sont encore bien plus nombreux (96% des 10-17 ans jouent), mais ces chiffres sont révélateurs : non, le jeu vidéo n'est pas un loisir réservé aux enfants.

Le jeu vidéo, c'est une longue histoire

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont grandi dans les années 70 et 80, ceux qui ont découvert le jeu vidéo face aux barres verticales de Pong (1972), ceux qui ont découvert les premiers ordinateurs personnels dans les salons dans les années 80, ou sur les bornes d'arcades où l'on insérait beaucoup trop de pièces pour continuer à jouer (NDLR : les constructeurs en avaient après notre monnaie...). L'histoire continue de génération en génération de consoles. La 9ème génération est prévue pour décembre 2020 avec la Playstation 5 et la Xbox Scarlett.

Le gaming dans la poche

Un joueur sur deux est une joueuse. Si les femmes ont toujours joué et sur tous les supports, les plus de 50 ans sont de plus en plus nombreuses à s'y mettre, en grande partie grâce aux jeux mobiles. On se souvient du milliard de téléchargements pour la série de jeux Angry Birds, décliné aujourd'hui au cinéma, ou les millions de joueurs de Candy Crush Saga. Les jeux narratifs comme le français Is it Love ? sont en poupe, tout comme certains portages (déclinaison) de grands titres consoles.

Et puis le jeu vidéo, c'est une histoire de famille : 65% des parents déclarent jouer au moins occasionnellement avec leurs enfants. Plus souvent pour le partage (71%) le plaisir (56%) que pour les surveiller (20%).

Autant de joueurs adultes qui se retrouveront avec leurs enfants à la Paris Games Week 2019 pour découvrir les nouveautés avant Noël.