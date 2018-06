Coup d'envoi ce soir, au théâtre de Laval du "Jour le Plus Fou" qui durera trois jours !

Laval, France

Pour sa 4e édition le "Jour le Plus Fou" fêtera en effet, également, les dix ans du théâtre, le 25e anniversaire du label Laval Ville d'Art et d'Histoire et les 40 ans de la bibliothèque Albert Legendre.

Trois jours de festivités au théâtre, à la bibliothèque, à la salle polyvalente, à l'Avant-scène et au MANAS (le Musée d'Arts Naïfs et des Arts Singuliers)