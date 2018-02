Arras, France

Dans la soirée du 21 août 2015, on apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. C'est toute l'histoire de l'amitié qui lie ces trois hommes et qui les conduit à réaliser l'exploit de sauver des centaines de vies à bord d'un train.

C'est à hauteur d'Oignies , dans le Pas-de-Calais, qu'intervient le terroriste... un passager est blessé par balle et aussitôt les trois américains parviennent à le neutraliser. Immédiatement alertées les autorités décident de détourner le convoi qui arrive finalement à Arras vers 18h00.

Quand on intervient en gare, on pense qu'il s'agit d'un règlement de compte dans le grand banditisme...

Le commandant de police Olivier Gugelot s'apprête à quitter le commissariat quand il reçoit l'appel ce soir là. "On a aussitôt filé à la gare et quand on est monté sur la voie 6 le Thalys entrait en gare". Au départ les policiers ne disposaient que de très peu d'éléments, si ce n'est qu'il y avait un blessé par balles. "C'est quand un voyageur m'a remis la Kalachnikov et un sac bourré de munitions que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple affaire de banditisme", se souvient le commandant Gugleot.

Deux ans plus tard il a revécu toute la scène à l'occasion du tournage de la dernière scène du film en gare d'Arras. C'était le 1er septembre de l'année dernière, Clint Eastwood fait escale avec son équipe dans la cité Atrébate. Les trois héros américains sont là pour jouer leur propre rôle, et parmi les figurants on retrouve des personnels des services de secours qui sont intervenus ce jour là et qui interprètent leurs propres personnages.

Le commandant Gugelot a servi en quelques sortes de consultant sur le tournage

Olivier Gugelot est présent également: "on nous a demandé d'expliquer comment nous sommes intervenus ce jour là". Il retrouve également les trois héros du film, en août 2015 il leur avait en quelques sortes servi de chaperon durant leur séjour forcé à Arras. Et puis il fait la connaissance de Clint Eastwood, c'est un fan! "C'est peut-être un peu grâce à lui et à l'inspecteur Callahan si je suis rentré dans la police"!