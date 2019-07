Le Journal des Eurockéennes 2019, épisode 2 : le camping ouvre à 9h

Belfort, France

Ils arrivent de partout. 16 000 festivaliers vont investir le camping des Eurockéennes d'ici dimanche soir. Il est installé à Sermamagny dans un champ pour la troisième année consécutive.

"Le site évolue d'année en année. On améliore les choses qui n'ont pas fonctionné. On a de bons accès. Notre rôle, c'est que les gens s'amusent dans le respect de leur voisin, du festival, de leur santé et des autres. On a le Samu, la protection civile et une trentaine d'agents de sécurité 24 heures sur 24. Tout ce petit monde travaille ensemble" explique le responsable du camping des Eurocks Thibaut Fellman.

Quand les Eurocks s'ouvrent aux quartiers

Dans le but de toucher un autre public et de s'ouvrir aux quartiers, des habitants des Résidences à Belfort ont découvert l'envers du décor à la veille du début du festival. Des élèves de l'école Rucklin ont pu visiter les coulisses avec leurs mamans. Ils ont été invités par la ville et la préfecture.

Des enfants de l'école Rucklin et leurs mamans ont visité le site ce jeudi pour faire tomber les préjugés sur les festival © Radio France - Nicolas Wilhelm

"Dans les quartiers, on a des préjugés par les parents qui ont peur pour leurs enfants : l'alcool, la drogue. On aimerait que les enfants y aillent en toute sécurité et que les parents soient sereins" témoigne une maman. Cette visite servait justement à rassurer tout le monde. Les enfants ont été épatés par la visite, notamment par l'immensité du site et la grandeur des scènes. Invités et accompagnés, quelques-uns assisteront pour la première fois aux concerts ce dimanche.

NTM pour les premières chaleurs

Sur la presqu'île du Malsaucy, c'est toujours une fourmilière. On règle les derniers détails, en l'air comme au sol, autour des stands et des scènes. Les marmites des restaurateurs bouillonnent déjà mais le festival va encore monter en température pour les premiers concerts. Joey Star et Kool Shen reformeront NTM sur la Grande Scène à 22h15. Roméo Elvis attend son jeune public à 23h45 sous le chapiteau et The Chainsmokers donnent rendez-vous sur la Grande Scène à 0h45.

Roméo Elvis est très attendu sur le Greenroom. Que les fans se rassurent, le camion sera déplacé © Radio France - Nicolas Wilhelm

Ouverture du festival ce jeudi à 17h30. France Bleu Belfort Montbéliard sera EN DIRECT du festival, tous les jours de 17h à 20h.