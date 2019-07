Le Journal des Eurockéennes 2019, épisode 4 : Jeanne Added de retour en Franche-Comté

Belfort, France

Jeanne Added, Alpha Blondy ou encore le rappeur Nekfeu ont enflammé les scènes du Malsaucy pour le deuxième jour des Eurockéennes 2019. La 31e édition du festival est aussi marquée pour le plan social chez General Electric, et l'accessibilité pour les handicapés.

Jusqu'à lundi, votre radio vous fait vivre les coulisses du festival. Voici résumé en 2'30'' chrono, l'essentiel des infos du jour. Le Journal des Eurockéennes est à écouter tous les jours à 8h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Jeanne Added ravie d'être de retour en Franche-Comté

Jeanne Added est venue dans le studio France Bleu sur le site des Eurocks pour répondre aux questions de Bertrand Fissot © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Une des têtes d'affiches de vendredi c'est Jeanne Added. La chanteuse à la voix et à la présence hypnotique a fait vibrer le chapiteau Greenroom. Son premier festival, c'était en 2015 aux Eurockéennes. Cette année, elle est de retour en Franche Comté et elle est ravie : "J'ai pas mal travaillé en Franche-Comté. Je trouve que c'est une belle région. Du temps où je buvais du vin je trouvais qu'il y en avait de l'excellent. Et il y a toujours du bon fromage donc tout va bien " dit-elle avec le sourire.

General Electric fait signer une pétition à l'entrée du festival

Vous les avez peut-être croisé : les salariés de GE font signer une pétition contre le plan social chez General Electric, qui prévoit la suppression de plus de 1000 emplois à Belfort et Bourogne. Les retours des festivaliers sont pour l'instant très positifs selon Nicolas Mercier, délégué CFE-CGC chez GE à Belfort : "On a déjà plusieurs milliers de signatures. La quasi-totalité des fois, les gens nous disent : on est avec vous, merci beaucoup, c'est super ce que vous faites. Continuez, tenez bon, on va y aller !"

On profite du festival même si on est malentendant ou en fauteuil !

Elodie et Vanessa toutes deux malentendantes © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

On peut être sourd ou malentendant et venir écouter de la musique aux Eurockéennes ! C'est le cas de Vanessa, qui souffre de surdité profonde. Pour réaliser cette interview c'est son amie Elodie, qui lui a traduit les questions en langue des signes et lui a prêté sa voix à Vanessa : "Quand j'écoute la musique, j'écoute la vibration en fait. Mais par contre je ne comprends pas les paroles, mais je ressens la musique. Il y a une bonne ambiance, je ne regrette pas d'être venue." explique la jeune femme.

Le site du festival est aussi accessible aux personnes en fauteuil, notamment grâce à la joëlette, une sorte de chaise à porteurs, légèrement surélevée. On a testé.

Quelques images de ce vendredi

Des milliers de personnes devant le concert du rappeur Ninho © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

On vient en équipe aux Eurocks ! © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Et on mange des saucisses de Montbéliard © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Aux Eurocks, on vient à pied, en train, en voiture ou à bicylette !

