Le journal des Eurockéennes de Belfort 2022

Après deux éditions annulées à cause du Covid-19, les Eurockéennes de Belfort signent à partir de jeudi leur grand retour. Cette 32e édition, sur quatre jours, propose 54 artistes, dont 45 qui ne s'y sont jamais produits. Parmi les têtes d'affiche, le groupe britannique Muse, qui sortira son nouvel album "Will of the people" en août, et le chanteur belge Stromae.

France Bleu Belfort Montbéliard vous fait partager le festival avec le journal des Eurockéennes, un rendez-vous quotidien de reportages dans les coulisses, auprès des festivaliers et de ceux qui font vivre l'événement. Chaque épisode sera à retrouver dans cet article 👇

Dans le premier journal des Eurockéennes, ce jeudi 30 juin, des festivaliers heureux de retrouver le Malsaucy, un gigantesque parking à vélo et une anecdote venue de l'hôtel des stars.

Le journal des eurockéennes de jeudi 30 juin Copier

à lire aussi Découvrez les horaires des têtes d'affiche des Eurockéennes de Belfort 2022

Suivez le festival des Eurockéennes sur les réseaux sociaux de France Bleu Belfort Montbéliard