Le Journal des Eurockéennes 2019, épisode 1 : le nouveau bracelet cash less

Tous les jours, durant la 31ème édition des Eurockéennes, France Bleu Belfort Montbéliard vous fait vivre les coulisses du festival. Au menu ce mercredi, à J-1 du coup d'envoi : la fin du montage des scènes, la préparation des menus pour les artistes et la photographe des Eurocks, prête à shooter !

Belfort, France

Le compte à rebours est lancé ! Jeudi soir, les premiers artistes se produiront sur les différentes scènes des Eurockéennes, édition 2019. Parmi les têtes d'affiches pour l'ouverture du festival : NTM, The Chainsmokers ou encore Roméo Elvis. A quoi ressemble la presqu'île du Malsaucy à quelques heures du coup d'envoi ? Voici résumé en 2'30'' chrono, l'essentiel des infos du jour. Le Journal des Eurockéennes est à écouter tous les jours à 8h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Dernière main au montage des scènes

Damien est en nage : avec ses deux collègues, il termine le montage d'une petite scène en pleine chaleur. "Là, on est en train d'installer un grill (élément de structure), un toit pour protéger du soleil, et des poutres carrées en treillis aluminium, à quatre mètres de hauteur (...) c'est beaucoup d'huile de coude et beaucoup de sueur, vu le temps qu'il fait !"

Mardi après-midi, le "bip-bip" des chariots élévateurs rythmait encore le site... © Radio France - Hervé Blanchard

Encore plus d'espace pour le festivalier

La grande scène est installée, avec une nouveauté cette année : la régie technique est déplacée sur le côté. "Ce sera déporté un petit peu sur la droite lorsqu'on arrive en haut de la grande scène, ça permet aux festivaliers de prendre plus de place sur l'ensemble de la plaine de la grande scène, l'objectif pour nous c'est vraiment le confort du festivalier", insiste Hervé Casteran, responsable de la communication des Eurocks.

Devant la grande scène, davantage d'espace cette année pour les festivaliers. © Radio France - Hervé Blanchard

1.500 repas servis par jour aux artistes

Mathilde est chargée de gérer le "catering" du festival : la restauration du personnel et des artistes des Eurocks. 1.500 repas servis par jour et des menus à respecter. "Il y a beaucoup d'allergies, beaucoup de végétariens, donc il faut faire des menus (spéciaux) pour les artistes, y'en a qui sont - allergie mortelle - à l'ail ou aux cacahuètes, donc il faut vraiment faire attention".

Petite pause repas pour le personnel... avant le grand rush ! © Radio France - Hervé Blanchard

La photographe des Eurocks

Zélie est la photographe officielle des Eurocks. Son appareil ne la quitte jamais, prête à shooter, shooter... et encore shooter. "Je me ballade avec mon appareil photo et je croise des émotions, des festivaliers, des rires, des danseurs.... je capte les moments de vie du festival, je marche beaucoup... je fais bien _1.000 clichés par jour_, à trier ensuite".

Le site du Malsaucy, au loin, se prépare à la fête. © Radio France - Hervé Blanchard

Nouveauté 2019 : le bracelet Eurocks Cash Less

Les quelques 130.000 festivaliers attendus pourront bénéficier cette année d'un nouveau moyen de paiement : le Cash Less. Un bracelet qui vous permet de payer le merchandising, les achats sur les foodtrucks, aux bars... avec l'argent que vous aurez crédité sur votre compte.

Jean-Paul Roland nous explique le principe du Cash Less Copier

"Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de payer en liquide, plus besoin d'avoir des pièces qui traînent dans ses poches, tout ça améliore le service, c'est plus de temps passé devant les concerts", explique Jean-Paul Rolland, le patron des Eurockéennes.

L'activation du bracelet Eurocks Cash Less vous coûtera un euro. © Radio France - Hervé Blanchard

Pour avoir ce bracelet, il faut créditer un compte Eurock Cash Less en ligne, avant le festival, mais il est aussi possible de l'activer sur place durant le festival (coût de l'activation = 1 euro).

Votre radio en direct tous les jours

France Bleu Belfort Montbéliard installe son studio aux Eurockéennes. Votre radio sera en direct du festival, tous les jours à partir de jeudi de 17h à 20h avec des interviews d'artistes et de nombreux invités pour vous faire vivre les Eurocks de l'intérieur.

