Le Journal des Eurocks, épisode 3 : NTM électrise le Malsaucy

Belfort, France

NTM n'attend jamais pour mettre le feu. Tout en énergie, sueurs et intensité, le temps fort de cette première soirée du festival a été le concert de NTM. Kool Shen et Joey Starr ont mis le feu à la Grande Scène pour une tournée d'adieu du groupe mythique du hip hop français. " Ils ne sont pas morts. C'est du bon son, ça donne envie de bouger. Je suis juste venu pour ça : voir NTM. Je suis à fond les ballons. L'énergie, ils l'ont du public"" confie les fans.

Réécoutez le Journal des Eurockéennes, épisode 3 Copier

Plus tard, c'était au tour de Roméo Elvis d'assurer le spectacle. Le rappeur belge, qui a fini torse nu en short, a donné de sa personne et a électrisé la Greenroom. Le jeune public en a pris plein les yeux et les oreilles. Un atriste éblouissant de talent et d'énergie à revoir au plus vite aux Eurockéennes.

Bataille de polochons dans une chambre de l'Atria

Si vous étiez au Malsaucy ce jeudi, ne vous trompez pas. On vous a menti : le festival a commencé bien plus tôt dans une suite de l'hôtel Atria de Belfort. Le groupe "Salut c'est cool" a invité douze jeunes festivaliers, tirés au sort, à un concert déjanté avec batailles de polochon et sauts sur le lit. " On a fait la totale : c'était all inclusive dans la chambre. On s'est mis sous une couette. Ils se sont brosser les dents. On a fait une partie de cache cache. Il n'y a pas mieux pour commencer le festival" raconte les invités à ce concert privé unique en son genre.

Un concert dans une chambre et sous la couette, pas banal ! © Radio France - Nicolas Wilhelm

Des travailleurs saisonniers infatigables mais déjà fatigués

Ils sont des centaines à travailler aux Eurocks. Les saisonniers sont comme les artistes : ils vont de festival en festival comme ces cinq jeunes itinérants qui tiennent un stand de produits du terroir. " On est arrivé d'un autre festival ou on bossait déjà. On s'est tous suivi à la queueleuleu jusqu'ici. On a 7, 8 dates et on se retrouve à chaque fois" confie les membres du groupe, de joyeux drilles.

Originaires de Bordeaux, du Mans ou encore d'Ardèche, ce groupe de travailleurs saisonniers se retrouvent régulièrement sur les stands de restauration dans les festivals comme les Eurockéennes. © Radio France - Nicolas Wilhelm

Vendredi, c'est Alpha Blondy !

Alpha Blondy, les pionniers africains du reggae, seront sur la Grande Scène ce vendredi à 21h15. Le groupe sera suivi de Nekfeu à 23h30 et de Petit Biscuit à 1h45. Ce sont les têtes d'affiche de la deuxième soirée de concert ce vendredi. A voir également Jeanne Added à 0h45 et le one man show de Malik Bentala sous le chapiteau à 18h30.

Les portes du festival ouvre ce vendredi à 17h. Emission spéciale en direct des Eurocks jusqu'à 20h sur France Bleu Belfort Montbéliard.