Une expo européenne, le public qui envahit les rues ce mardi, c'est le journal du Printemps de Bourges

La documentation de Radio France, la SACEM et le Printemps de Bourges vous proposent un parcours musical dans l'Union européenne.

Bourges, France

Ce mardi la pluie fine qui tombe sur Bourges ne semble pas gêner les derniers préparatifs du festival qui débute officiellement ce soir. Les stands en ville comme les différents équipements sont prêts et mes premières notes de musique résonnent dans le cité berruyère.

Printemps de Bourges pluvieux Printemps de Bourges heureux ☺ pic.twitter.com/qv6thp106A — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2019

Les premières notes se font entendre ce mardi à Bourges alors que le @PrintempsDB débute officiellement ce soir avec le spectacle "L'homme à la tête de chou" et le concert de @JeremyFrerotpic.twitter.com/kaUfsp07sa — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2019

Le public est au rendez-vous dans les rues de Bourges ce mardi pour le lancement du @PrintempsDBpic.twitter.com/U6Ta2a0xau — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2019

Toutes les équipes de France Bleu Berry sont mobilisées pour installer le studio du Printemps et vous permettre de suivre le festival au cœur de l'événement pendant cinq jours.

L'équipe de France bleu Berry installe le studio place Séraucourt au printemps de Bourges pic.twitter.com/ZDbrxcyfDx — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2019

Le plateau France Bleu Berry est prêt au Printemps de Bourges Retrouvez-nous place Séraucourt 😉 pic.twitter.com/cXUCaEz5yP — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2019

Beaucoup de jeunes pour participer aux animations du stand de la sécurité routière: "Si t'as un Sam, t'as le swag!" au @PrintempsDBpic.twitter.com/UB5o2dY9Fa — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2019

L'Europe à l'honneur à travers une exposition

Pour ce festival 2019 le Printemps de Bourges associé à la documentation de Radio France et à la SACEM, proposent un parcours musical dans l'Union européenne avec l'exposition "Unis dans la diversité musicale". L'exposition visible à la Maison Printemps décline la relation entre la musique et l'Europe à travers plus de 300 pochettes d'albums, des discours, une section dédiée à l'Eurovision, les chanteurs européens ou encore un juke-box.

La mur des clichés permet également de retrouver des pépites musicales associées à l'image de certains pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne.

Le mur de vinyles "l'Europe des clichés" dans l'expo "Unis dans la diversité musicale." © Radio France - Frederic Denis

Le juke-box permet d'écouter des artistes européens de toutes les époques. © Radio France - Frederic Denis

La gastronomie berrichonne à l'honneur

Au cœur du festival, le village Berry Province réunit des producteurs et des restaurateurs locaux pour proposer une cuisine locale au public cette semaine.

Le Berry à l'honneur sur le @PrintempsDB grâce à l'espace village Berry Province qui permet aux festivaliers de manger local cette semaine 😋😍 pic.twitter.com/aMJt1qBKKf — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2019

Une création et un concert gratuit ce mardi soir

Ce mardi, pour ouvrir le bal, le Printemps de Bourges propose un spectacle original, co-produit avec la maison de la Culture, "L'homme à la tête de chou" une création du chorégraphe Jean-Claude Gallotta. En 2009, il avait réuni en 2009 Serge Gainsbourg et Alain Bashung dans une chorégraphie inédite de l'album-concept. Cette année cette pièce n'est évidemment ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Le concert de ce mardi est complet. Il reste des places pour le concert de mercredi, même endroit, même heure. L'autre événement de ce mardi, c'est le concert gratuit de Jérémy Frerot qui se produit sur la Grande Scène Séraucourt, à 20h30.

Sur France Bleu Berry en direct du @PrintempsDB le directeur du festival @borisvedel et le chorégraphe Jean-Claude Gallotta présentent "L'homme à la tête de chou" à découvrir ce soir à Bourges pic.twitter.com/uTWaD6eOiW — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2019