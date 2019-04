Le W fin prêt, Barbara Hendricks invitée d'honneur et un camping complet, c'est le journal du Printemps de Bourges

Le Printemps de Bourges bat son plein ce mercredi sous un soleil radieux. Concerts, rencontres, Tremplin, les festivités ont démarré sur toutes les scènes et du côté du camping, on affiche complet. Le Journal du printemps, épisode 3, c'est ici !

Bourges, France

Si le Printemps de Bourges a bien démarré ce mardi, c'est aujourd'hui que la grande scène du W est investie par les artistes. Ce mercredi, les équipes techniques s'affairent donc pour finir d'installer la scène, les gradins et également les loges pour les artistes.

Au W la scène est en cours de préparation pour les concerts du jour au @PrintempsDBpic.twitter.com/PNheci1KNv — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 17, 2019

Côté loges, c'est prêt pour l'accueil des artistes au W avec au programme ce mercredi Hubert-Félix Thiéfaine, Rodrigo y Gabriela, Beirut et Gaëtan Roussel #PDB2019pic.twitter.com/mN3WG4BUGM — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 17, 2019

A noter d'ailleurs, le concert de Beirut prévu ce mercredi soir au Printemps de Bourges est annulé en raison de graves problèmes de cordes vocales.

Le concert de @bandBeirut prévu ce soir doit malheureusement être annulé en raison de graves problèmes de cordes vocales. Le groupe et le Printemps de Bourges en sont désolés. Le concert de @rodgab débutera à 21h05 et celui de @hfthiefaine à 22h45 et dureront plus longtemps. pic.twitter.com/i5I3phsoY8 — Printemps de Bourges (@PrintempsDB) April 17, 2019

Barbara Hendricks invitée d'honneur de Européens !

Le Printemps de Bourges ce n'est pas que de la musique. Dans le cadre de Européens ! plusieurs conférences et rencontres sont organisées tout au long du festival. Ce mercredi, à la Maison Printemps, plusieurs personnalités sont venues débattre autour d'une question, "la crise migratoire en Europe, en quête d'une position commune ?" Invitée d'honneur de cette édition 2019, la cantatrice Barbara Hendricks est à Bourges ce mercredi.

Barbara Hendricks, invitée d'honneur de Européens ! à Bourges. © Radio France - Frederic Denis

Les élèves de Sancoins et Saint-Amand Montrond dans le Cher étaient sur scène pour Le Printemps des Collégiens. Cette chorale restitue le travail effectué sur l’année, elle chante sur la thématique de l’Exclamation ! Voyage en Italie de Lilicub et à nous l’Europe.

Les élèves de 3e du collège Jean Valette de Saint-Amand-Montrond chante l Europe au Printemps de Bourges #pdb2019pic.twitter.com/Kr86f5D6zu — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 17, 2019

Dans les coulisses, tout le monde est sur le pont

Parmi les petites mains qui travaillent pour le festival, Margot est stagiaire régisseuse. Ce mercredi matin elle était au W pour les derniers préparatifs. Margot se faufile dans les endroits interdits comme ici où elle est sous la scène pour contrôler les extincteurs du site.

Margot, stagiaire régisseuse, contrôle les extincteurs sous la scène du W. © Radio France - Frederic Denis

Dans les loges du W, c'est Charles qui est à la manœuvre, il est responsable de l'accueil des artistes et doit faire en sorte que leurs demandes soient satisfaites, de la plus simple à la plus audacieuse.

Charles est responsable de l’accueil des artistes sur la grande scène du W, sa mission : s’assurer que les demandes des artistes soient satisfaites à Bourges #PDB2019pic.twitter.com/qnziD5XXjA — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 17, 2019

A l'entrée du W, on retrouver Thomas. Cet étudiant est en CDD pour le Printemps de Bourges et son travail tout au long du festival c'est de contrôler les accès professionnels à la scène.

Thomas travaille à l'entrée du W, il contrôle l'accès des professionnels au site. © Radio France - Frederic Denis

Il n'y a pas que des techniciens qui sont à l'action dans les coulisses de la grande scène du W, on y croise aussi un artiste du rasoir et des ciseaux qui taille barbes et moustaches en musique.

Au PDB il y a même un artiste du rasoir qui officie dans les loges du W 😮👨🧔✂ pic.twitter.com/eB8JyCPF7t — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 17, 2019

Les artistes s'affichent dans la cité berruyère

La ville de Bourges vit à l'heure du Printemps et le festival c'est aussi un enjeu pour de nombreux artistes qui sont là pour se faire connaître, que ce soit ceux sélectionnés dans le cadre des iNOUïs ou dans la programmation off. En plus des concerts, il faut donc aussi communiquer et s'afficher auprès du public.

Le #pdb2019 c'est aussi une occasion de se faire connaître pour les artistes, et pour cela, il faut s'afficher en ville ! pic.twitter.com/eDq2blHuEE — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 17, 2019

Le Printemps lance la saison touristique à Bourges

Le lancement du festival c'est aussi le lancement de la saison touristique à Bourges. Les hôtels comme tous les autres hébergements sont complets des semaines à l'avance. Comme l'explique Fred, le responsable du camping Robinson, "c'est une grosse période, surtout en début de la saison, un gros lancement économique." Le camping qui se trouve à 10 minutes du site du festival accueille aussi les professionnels qui apprécient la proximité mais aussi le calme. Pendant les quatre jours du printemps, les 150 emplacements du camping sont occupés, comme les mobile-home. Et ceux qui découvrent les lieux pendant le festival, reviennent parfois aussi à d'autres périodes de l'année.

Le @PrintempsDB lance la saison touristique à Bourges, pour Fred qui gère le camping, la semaine est chargée ☀️ ⛺️ pic.twitter.com/DhE61IjTp8 — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 17, 2019

Le coup de cœur du jour

On croise des spectateurs avertis au Printemps de Bourges, comme ces deux jeunes filles qui vont aller applaudir le collectif hip-hop et rap Colombine ce mercredi et qui vous le recommandent.