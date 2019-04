Du soleil, une expo étonnante, l'hommage à Higelin et le bus de l'emploi c'est le journal du Printemps de Bourges

Une troisième journée sous un soleil radieux pour le plus grand plaisir des spectateurs du Printemps de Bourges 2019 ce jeudi. Au programme de notre journal du festival, le spectacle hommage à Jacques Higelin, le bus de l'emploi, des toilettes et des lunettes !

Bourges, France

C'était une journée estivale ce jeudi au Printemps ! Un grand soleil, la foule des grands jours et une ambiance de fête, le festival se poursuit et les spectateurs en profitent.

La veille déjà, le public s'est régalé avec les artistes sur la scène du W ou encore à la halle aux blé.

Dans la fosse du W au Printemps de Bourges pendant le concert de Gaëtan Roussel 😄😄😄 pic.twitter.com/qauLc4pqhb — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

La Halle au blé, un écrin majestueux pour le Printemps de Bourges. © Radio France - Frédéric Denis

La magnifique Halle au blé au Printemps de Bourges temple du rap et du hip hop 💪😆 pic.twitter.com/0KWpXBNa5g — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

Les festival accueille aussi de nombreux artistes en off, dans les bars mais aussi dans les rues et bien sûr sur le plateau de France Bleu.

Des groupes dans les allées ensoleillées du Printemps de Bourges comme ici Cactus et Mammuth pic.twitter.com/56YvDlutJp — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

Le conservatoire de Bourges interprète @VianneyMusique ce jeudi au #PDB2019pic.twitter.com/nbyF2EMGC4 — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

Les équipes de France Bleu mobilisées en coulisses pour vous permettre de suivre le festival @PrintempsDB comme si vous y étiez pic.twitter.com/KeiEifrQxt — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

L'hommage à Jacques Higelin ce jeudi

Ce jeudi en fin de journée au Palais d'Auron, ils sont une quinzaine d'artistes sur scène pour un spectacle hommage à Jacques Higelin, décédé il y a un an. Autour de ses enfants, Izia, Arthur et Ken, des compagnons de route du musicien ; Alice, Camille, Frédéric G, Fred P, Jeanne A, Jeanne C, Mahut, Mathias, Mathieu, Rodolphe, Sarah et Sebastien. Le spectacle "Jacques, Joseph, Victor dort" coproduit avec la maison de la culture de Bourges était présenté à la presse plus tôt dans la journée.

Présentation de "Jacques, Joseph, Victor dort" qui célèbre Jacques Higelin ce jeudi au #PDB2019. Une coproduction avec la maison de la culture de Bourges jouée à 18h au palais d'Auron pic.twitter.com/qPJvE1z3qQ — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

Sur scène, ses enfants, Izia, Arthur et Ken accompagnés d’Alice, Camille, Frédéric G, Fred P, Jeanne A, Jeanne C, Mahut, Mathias, Mathieu, Rodolphe, Sarah et Sebastien... pour célébrer le grand Jacques #PDB2019pic.twitter.com/1BTuiNrYcA — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

Un bus pour l'emploi au festival

Le Bus de l’emploi c'est une opération de recrutement innovante au Printemps de Bourges cette année. Installé place Séraucourt, au cœur du festival, ce bus permet à des personnes en recherche d'emploi ou à des salariés attentifs à des opportunités de rencontrer et d'échanger avec 19 entreprises qui recrutent dans le département du Cher.

Au Printemps de Bourges, le bus de l'emploi vous propose 300 offres d'emploi en CDD et CDI dans le Cher. Le bus est stationné près de la scène Séraucourt. Il vous attend jusqu'à dimanche soir pic.twitter.com/tFjpZNRYyX — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

L'opération est menée par la CCI du Cher et le réseau d’entreprises Dynamique RH en partenariat avec Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, la région Centre-Val de Loire, GE Log, Bourges Plus, La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry et Berry Province.

Le bus de l'emploi est présent à Bourges pendant toute la durée du festival. - ©CCI du Cher

La logistique c'est aussi les toilettes !

200.000 spectateurs sont attendus pour le Printemps de Bourges et pour le confort de tous, il faut installer et entretenir des toilettes et des urinoirs temporaires pendant la durée du festival. Au W, la plus grande salle de concert du Printemps, c'est Morgane qui est en charge de cette tâche.

L'accueil de 200.000 spectateurs c'est aussi des toilettes qui doivent être à la hauteur, et au W, c'est Morgane qui est en charge de cette tâche. pic.twitter.com/KfJpSvS2Ir — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

RéSonances Renaissance(S]

À l’occasion des 500 ans de Renaissance(S], la Région Centre-Val souhaite rendre hommage à la musique ancienne sur son espace "RéSonances Renaissance(S]". L’exposition"Futurs Harmonieux", proposée par Labomédia, une association orléanaise qui intervient dans le champ des technologies et des arts numériques, montre la relation entre la musique actuelle et la musique à l’époque de la Renaissance.

Les nouveaux luthiers, les artistes ou les artisans qui inventent les instruments de musique d'aujourd'hui ou les appareils de notre quotidien, s’inspirent de ce moment historique marqué par la définition de principes humanistes. Rendez-vous à l'espace espace "RéSonances Renaissance(S]" pour écouter, toucher et tester des instruments extraordinaires.

La Région @RCValdeLoire rend hommage à la musique ancienne sur son espace "RéSonances Renaissance(S]" au #PDB2019 avec un expo qui montre la relation entre la musique actuelle et la musique à l’époque de la Renaissance pic.twitter.com/A5zEcrks1f — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

À travers cette exposition, partez à la découverte d’instruments anciens et modernes et participez à des ateliers DIY (Do It Yourself) pic.twitter.com/2i8PBPnzMs — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 18, 2019

