Des produits locaux à déguster, des conseils aux jeunes artistes et du soleil, c'est le journal du Printemps de Bourges

Bourges, France

On débute notre journal du jour avec un anniversaire célébré sur scène, ce jeudi soir Zazie a profité d'un "joyeux anniversaire" chanté par le public du W. Un cadeau salué avec humour par Zazie qui a lancé "ça fait rien... mais ça fait chier quand même"

Le public du W en chœur pour souhaiter une bon anniversaire à @Zazieonline ce jeudi soir au #pdb2019 🎉🎂 pic.twitter.com/4X3AArREUf — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

Ce vendredi à Bourges, c'était aussi Arnaud Rebotini qui joue avec Don van Club "120 battements par minute".

Dans l'Auditorium ce vendredi, @Rebotini et le Don van Club jouent "120 battements par minute" #PDB2019pic.twitter.com/HZDrlEUUvJ — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

Le soleil, invité d'honneur du Printemps

C'est une nouvelle fois sous le soleil que le public a pu profiter de Bourges ce vendredi.

Le #PDB2019 se poursuit ce vendredi dans une ambiance toujours plus estivale pic.twitter.com/hRhRygeopo — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

Les terrasses sont bien occupées tout au long de la journée. © Radio France - Frederic Denis

Les conseils aux jeunes artistes

France Bleu Berry a profité de ses rencontres avec quelques artistes pour leur demander quels seraient leurs conseils pour ceux qui hésitent à se lancer dans la musique. Leurs réponses en images :

"Il faut cultiver ses différences et être persévérant" - Clara Luciani

Cultiver ses différences et être persévérant, les conseils de Clara Lucian pic.twitter.com/gwodoBZSwr — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

"Il faut s'écouter, c'est pas mal de temps en temps" - Suzane

Le conseil de @Suzanemusique aux artistes débutants pic.twitter.com/X2dqiFjiiZ — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

"La base c'est d'aimer travailler la musique" - Jeanne Added

Que conseillerait @jeanne_added à des artistes qui hésitent à se lancer ? La réponse en images #PDB2019pic.twitter.com/VyTGyITndN — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

"Etre assez sincère avec soi-même et essayer de développer son propre univers"- Arnaud Rebotini

C’est au tour de @Rebotini de nous dévoiler ses conseils pic.twitter.com/MyEYRH1KeE — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

Des délices pour tous les goûts

Les 200.000 spectateurs qui vont arpenter les allées du Printemps de Bourges 2019 doivent aussi se restaurer. Des dizaines de stands proposent de quoi les satisfaire y compris des produits locaux comme les fruits et légumes du Val de Loire.

Au #PDB2019 les spectateurs ont le choix pour se restaurer et les produits locaux sont à l'honneur pic.twitter.com/WL0DQTYcTD — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

Charcuterie et fromage au Printemps de Bourges. © Radio France - Frederic Denis

Les partenariats, un enjeu de poids

L’organisation du Printemps c'est aussi chercher des financements et notamment des partenaires pour accompagner le festival. C'est la mission de Charles Robillard qui est en charge des partenariats du printemps depuis 1981. Et ces partenariats représentent entre 22 et 23% du budget total du festival, soit 1,5 million d'euros, "évidement, c'est fondamental," explique Charles Robillard.

Pour le #PDB2019 les partenariats sont un enjeu important, ils représentent 22% du budget comme le précise Charles Robillard qui s’en charge pour le festival pic.twitter.com/cAGTpDlCWh — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

Charles Robillard qui souligne que si le nerf de la guerre est bien l'argent, ce n'est pas ce qui va être le plus important dans une relation entre une entreprise et le Printemps. "Quand je discute avec un partenaire, je ne parle pas argent, je parle musique (...) D'abord ce qui va réunir une entreprise et nous, c'est un intérêt commun pour la musique donc ça veut dire qu'il faut connaître et aimer."

Côté coulisses

Pendant que les festivaliers reprennent des forces au soleil, en salle de presse les journalistes sont en plein travail.

Dans l'espace presse du Printemps de Bourges ce vendredi. © Radio France - Frederic Denis

Clara Luciani se prête au jeu de l'interview avec nos confrères de @F3Centre#PDB2019pic.twitter.com/rd1oRIMgMY — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

Des lunettes de Printemps

Parmi les goodie plébiscités cette année, les lunettes de soleil du Printemps de Bourges. Non seulement elles sont indispensables pour se balader en ville ce vendredi, mais en plus elle donnent la classe, la preuve en image avec notre équipe :

Les indispensables lunettes de soleil du Printemps. © Radio France - Frederic Denis

L’équipe de France Bleu Berry équipée pour le grand soleil du jour ! © Radio France - Frederic Denis

France Bleu Berry aime la musique live !

Comme tout au long du festival, France Bleu était en direct ce vendredi avec des live et des interviews d'artistes locaux.

C'est parti pour notre direct ce vendredi depuis le #PDB2019 avec Ephèbe en live ! pic.twitter.com/lekJ6RIWKz — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019

Le groupe Amoure prend la pose pendant que le public réclame son selfie 🎤📸 pic.twitter.com/NFk1KjnMBI — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2019