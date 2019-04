Happy Friday et rencontre avec le prince du voguing Kiddy Smile au menu du journal du Printemps de Bourges

Bourges, France

Les festivaliers étaient nombreux ce vendredi au Printemps de Bourges. Selon les organisateurs hier soir 12 000 personnes ont profité d'une soirée pop rock électro entre les scènes du W et du Palais d'Auron. Ils ont vibré avec Jeanne Added, Cats on trees, Skio the Use, Clara Luciani, Ofenbach ou encore Etienne de Crécy.

Le duo électro-rock Ofenbach a ambiancé la grande salle du W au Printemps de Bourges #Berrypic.twitter.com/WtYtSn23Z0 — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 20, 2019

Kiddy Smile, le prince du Voguing

Nous avons rencontré Pierre-Edouard Hache alias Kiddy Smile dans les loges du W avant que l'artiste monte sur scène. Il fait sensation avec son premier album "One Trick Pony".

Kiddy Smile est surnommé le prince du voguing, ce style de danse urbaine né la scène baptisée « ballroom » portée par des personnes LGBT noires et latinos, eux-mêmes marginalisées dans la communauté gay. Une danse inspirée des poses de mannequins dans les magazines qui sont reproduites de façon chorégraphiée.

Kiddy Smile explique qu'il y a plusieurs lectures de son travail mais le message principal est surtout de "permettre aux gens de pouvoir s'affirmer et d'embrasser qui ils sont sans se soucier des pressions de la société et de la famille" et de rassembler en faisant la fête intelligemment.

Dans ses clips, ses visuels, l'artiste essaie de "donner une visibilité aux gens qui n'en ont pas beaucoup dans des contextes où on les voit pas vraiment".

On brille la nuit au Printemps de Bourges 😀 pic.twitter.com/T9m62hsRbY — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 20, 2019

Parmi les invités du jour sur le plateau France Bleu Berry au Printemps de Bourges : Colin de Radio Elvis, Voyou, Bertrand Belin et Boris Védel pic.twitter.com/xNsi93uXod — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 20, 2019

"Backstage"

Les ingénieurs son et lumière font tous les réglages sur ces machines avant les concerts au Printemps de Bourges pic.twitter.com/eqsHDS7bv4 — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 20, 2019

Pendant le festival, les groupes font leur promotion en collant leurs affiches un peu partout : on appelle ça le Street Marketing © Radio France - Frédéric Denis

Le Resto Pro permet à tous les proessionnels travaillant sur le Printemps de Bourges, comme les journalistes par exemple de se restaurer pendant le festival © Radio France - Frédéric Denis

Après la journée de travail, les équipes du festival peuvent venir se détendre à la prairie : un chapiteau aménagé en piste de danse © Radio France - Frédéric Denis