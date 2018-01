Dax, France

Dax parmi les 10 destinations tourisme immanquables en France en cette année 2018 ! Ce n'est pas nous, en toute objectivité, qui le disons. C'est le site internet du journal Le Monde ! Le quotidien, dans son édition en ligne de dimanche dernier, classe même la cité thermale, comme la troisième ville ou région à découvrir cette année après Boulogne sur Mer dans le Nord et Paray-le-Monial / Le Creusot en Bourgogne.

"A Dax, bain de foule et de boue" écrit lemonde.fr

Ce qui a tapé dans l'œil du monde.fr à Dax, c'est en fait l'équilibre entre le bien-être et la fête. Le bien-être avec le thermalisme évidement. Dax (et sa voisine Saint-Paul-lès-Dax) ont accueilli un peu plus 61.500 curistes en 2017, c'est la première station thermale d'Europe grâce, explique le quotidien en ligne à ceux qui ne le savent pas encore : à notre boue magique, le Péloïde et à notre eau chaude naturelle à 64 degrés. Et c'est vrai que mettre sa main sous les robinets de la Fontaine Chaude fait toujours son petit effet… Pour le côté bien-être et nature, nos collègues journalistes de Paris retiennent aussi les parcs dacquois.

De très nombreux rendez-vous culturels

Mais Dax est une destination immanquable aussi pour la fête donc ! Et effectivement, on ne manque pas de rendez-vous ! Il y aura la feria évidement, du 11 au 15 août cette année. Mais également : le carnaval en mars note Le Monde ou encore le festival Toros y Salsa en septembre. Et encore, le journal n'a pas pensé à la gastronomie landaise pour justifier un séjour à Dax mais il y aurait de quoi dire aussi !

👍Dax intègre le top 10 des destinations 🇫🇷2018 ! C'est la reconnaissance de nos atouts environnementaux et de notre cadre de vie, du savoir faire en matière de thermalisme, des valeurs de convivialité et de fête ! #Icicestdax#tourismehttps://t.co/Dflj9OXYF6 via @lemondefr — Elisabeth Bonjean (@ElisabethBonje2) January 23, 2018

Cela dit, "ne boudons pas notre plaisir" se réjouit Elisabeth Bonjean. "Je fais partie des gens qui sont convaincus des atouts de notre territoire et je trouve rassurant qu’un média de portée national s’en fasse l’écho. Et se fasse l’écho des choses qu’on revendique dans beaucoup de projets pour notre territoire, ce sont les valeurs de convivialités, la fête, le savoir-faire en matière de thermalisme, le bien-manger aussi puisque Le Monde évoque les kiwis et les richesses naturelles avec le jardin du Sarrat et les carrières de Tercis", résume la maire.

"Ça correspond finalement à toute une campagne de promotion que nous avons beaucoup intensifiée cette année, rappelle aussi Elisabeth Bonjean. Nous avons accompagné le territoire pour en faire une destination tendance, nature, santé, gourmande, innovante, et j’ose espérer que cet article est aussi le résultat de ce travail. En tout cas, être parmi le top 10 des villes et régions de l’hexagone à découvrir en 2018 selon lemonde.fr, j’en suis ravie, je n’ai rien à redire !"