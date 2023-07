Le jury du festival du cinéma américain de Deauville dévoilé : qui sera au côté de Guillaume Canet ?

On trouve du beau monde parmi les huit personnalités autour du président Guillaume Canet : le réalisateur et acteur sera entouré de l'actrice Marina Hands, du chanteur Yodelice ou encore du réalisateur Alexandre Aja, pour ne citer qu'eux.

14 films en compétition

Les organisateurs ont également levé le voile sur les 14 films en compétition. Parmi les grands noms, celui d'Eva Longoria, connue pour son rôle de Gabrielle Solis dans Desperate Housewives. L'ex-femme de Tony Parker, joue dans Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. L'histoire de deux adolescents qui deviennent amis alors qu'ils n'ont rien en commun. A l'affiche également Kit Harington rendu célèbre pour avoir été Jon Snow dans la série Game of Thrones. Il joue dans Blood for Dust, sur la reconnexion entre deux vieilles connaissances. On citera également Jesse Eisenberg connu pour son rôle dans the Social Network.

Deux stars internationales déjà annoncées

Ces stars seront-elles présentes ? C'est encore trop tôt pour le dire, d'autant que la grève des acteurs perturbent actuellement le tout Hollywood. Pour l'heure, Natalie Portman et Peter Dinklage, Tyrion Lannister ont annoncé leur venue.

La 49e édition du festival du cinéma américain de Deauville aura lieu du 1er au 10 septembre.