Le kiosque à musique de Château-Gontier silencieux en mai : "Les Beaux Dimanches du Kiosque" sont reportés

En raison de la situation sanitaire et de l’incertitude quant à la reprise des événements culturels, même en extérieur, la ville de Château-Gontier sur Mayenne et l’association La Verdine ont pris la décision de reporter la 19ème édition du festival de la chanson, les "Beaux Dimanches du Kiosque", prévue les 9, 16, 23 et 30 mai aux 5, 12, 19 et 26 septembre. La municipalité et l’association travaillent d’ores et déjà avec les artistes pour les reprogrammer à cette période.

