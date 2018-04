Elle était dans la cour des Constructions mécaniques de Normandie (CMN) depuis 2001 et faisait quasiment partie du paysage cherbourgeois. L'oeuvre de l'artiste contemporain américain Frank Stella a regagné le quai des Flamands ce mardi matin, dans le port industriel de Cherbourg. Ce kiosque à musique monumental devrait quitter la ville en bateau dans les prochains jours, et d'après nos informations, cette sculpture d'aluminium haute de 11 mètres et pesant 40 tonnes, va finalement rejoindre les Pays-Bas.

Plus de 15 ans passés dans la cour des CMN

A l'origine, c'est à Miami que ce kiosque à musique commandé à l'artiste Frank Stella devait être installé. La construction avait d'ailleurs été commencée aux Etats-Unis, dans une fonderie de Rhode Island, mais l'artiste n'était pas satisfait du résultat. Il s'était alors orienté vers les CMN à la fin des années 90. En 2001, l'oeuvre est achevée, mais Miami s'est désengagée car son prix s'est envolé du fait des imprévus. La sculpture est payée au chantier naval cherbourgeois mais l'artiste Frank Stella n'a plus de client à qui la revendre et le kiosque à musique va donc passer les 15 années suivantes entreposé dans la cour des CMN.

Le projet d'installation à Cherbourg tombe à l'eau

L'an dernier, la mairie de Cherbourg avait indiqué travailler depuis un moment pour obtenir un accord de principe de l'artiste pour exposer l'oeuvre au coeur de la ville. On parlait alors du secteur de la Cité de la Mer, ou de la plage verte. Plusieurs réunions avec la DRAC, le ministère de la Culture, avaient eu lieu pour rendre possible cette "installation". L'espoir, c'était d'obtenir de la part de Frank Stella un accord pour une mise à disposition temporaire. Mais durant tout ce temps, l'artiste restait propriétaire de son oeuvre et il semble que la proposition cherbourgeoise ne pesait pas suffisamment lourd par rapport à celle d'un collectionneur privé hollandais, qui serait l'acquéreur de la sculpture, ce dont se désole aujourd'hui l'adjointe à la culture de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, Catherine Gentil.