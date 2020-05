Le lac d'Aydat retrouve progressivement ses promeneurs

Un soleil radieux et plus de 25 degrés : difficile pour ces deux étudiantes clermontoises de résister à l'appel de l'eau. "Je pense qu'on est un peu passé en dessous des barrières pour se baigner mais... c'est histoire de se rafraîchir et il n'y a personne... On vit en appartement alors on n'a pas forcément le jardin, le balcon pour profiter du soleil."

Les panneaux précisent les interdictions en vigueur. Notamment l'accès à la plage et à l'aire de jeux. © Radio France - Juliette Micheneau

Dans les faits, la baignade est bien interdite, tout comme de s'installer sur la plage. La pelouse, en revanche, a le bénéfice du doute. En ce milieu d'après-midi, ils sont une douzaine de petits groupes, deux à trois personnes, pas plus, à avoir étendu leur serviette à bonne distance les uns des autres.

Mélanie a croisé pas mal de promeneurs autour du lac, mais elle reconnaît qu'il y a d'habitude beaucoup plus de monde sur le site. Pour elle et sa fille, "le confinement a été long. Ça fait du bien de prendre l'air." Seul regret : l'aire de jeux fermée, "mais je comprends que ce soit fermé, c'est compliqué à nettoyer et désinfecter".

Reprise en douceur pour les activités nautiques

C'est justement l'exigence sanitaire qui s'impose à la base nautique. Désinfecter chaque paddle, chaque pédalo, etc. entre chaque client. "Les contraintes qu'on a pour accueillir les gens sont importantes, c'est plus difficile de travailler", reconnaît Olivier Sigaud. Mais pour le responsable de l'école de voile d'Aydat, il était temps que l'activité reprenne : "C'est une perte énorme sur le mois de mai et le mois de juin. On travaille beaucoup avec les scolaires et toute cette activité n'a pas eu lieu, et n'aura sans doute pas lieu en juin."